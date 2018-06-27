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Российксие учёные создали обучающего робота
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Российксие учёные создали обучающего робота 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Эксперты Томского университета радиоэлектроники разработали автоматизированного обучающего робота, который собран из комплектующих исключительно российского производства, сообщает «Русская планета».
В основе машины — российский чип, благодаря которому искусственный интеллект может выполнять все задачи автоматизированной техники. К роботу можно присоединить любые датчики — расстояния, важности, давления, газа.
Таким образом, машина сможет функционировать по заданному принципу, к примеру, принимать участие в спортивных играх, выполнять конкретные команды, обходить преграды. Предполагается, что аппарат будет использоваться в обучении учащихся высшей и средней школы.
Примечательно, что применение чипов отечественного производства показало большую эффективность в сравнении с зарубежной «начинкой» — наши составляющие оказались более техничными и функциональными.
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