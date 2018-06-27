Российксие учёные создали обучающего робота

Эксперты Томского университета радиоэлектроники разработали автоматизированного обучающего робота, который собран из комплектующих исключительно российского производства, сообщает «Русская планета».

В основе машины — российский чип, благодаря которому искусственный интеллект может выполнять все задачи автоматизированной техники. К роботу можно присоединить любые датчики — расстояния, важности, давления, газа.

Таким образом, машина сможет функционировать по заданному принципу, к примеру, принимать участие в спортивных играх, выполнять конкретные команды, обходить преграды. Предполагается, что аппарат будет использоваться в обучении учащихся высшей и средней школы.

Примечательно, что применение чипов отечественного производства показало большую эффективность в сравнении с зарубежной «начинкой» — наши составляющие оказались более техничными и функциональными.