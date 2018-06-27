Россия отвоевывает мировое господство в Космосе у Китая и США

Практически каждый спутник, космический аппарат, американского, российского, китайского или иного производства, имеет двойное назначение, первое из которых — военное. Это общеизвестный и практически ни кем не оспариваемый факт. При том, что подробности военной составляющей спутников известны лишь узкому кругу специалистов, все остальное лишь догадки и предположения. Тем не менее, на околоземной орбите летают «космические танки», готовые уничтожать соперников как на высоте, так и на Земле.

Космос стал предчувствием — к новой войне. Там, бесспорно, доминирует американская спутниковая группировка, численность космических аппаратов которой выше российской, а уж тем более китайской, которая вот только «вышла на орбиту».

При этом баланс сил в Космосе стремительно меняется и спутники с надписью «Made in USA» уже не являются главенствующими. И когда в 2017 году Китай сбил ракетой свой устаревший спутник, стало понятно, что численное превосходство на орбите еще ничего не значит — любые космические аппарата можно щелкать как орехи. Россия тоже не стоит молча на «космическом фронте», но о своих победах на орбите предпочитает не распространяться.

США занервничали — президент Дональд Трамп заявил о создании космических войск, которые станут новой ветвью американской армии. Немногим ранее североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD), заявило, что «Соединенные Штаты рассматривают возможность пользования космическим пространством, как жизненно важным аспектом, касающимся национальных интересов. В соответствии с этим подходом США намерены отстаивать свои права, возможности и свободу действий в космическом пространстве. Они будут разубеждать и удерживать прочих от ущемления упомянутых прав и от развития средств, предназначенных для этой цели. При необходимости соперникам будет отказано в возможности использовать космическое пространство, если они таким образом преследуют цели, враждебные национальным интересам США».

Войну в Космосе, если таковая и возможна, американцы уже проигрывают. В Вашингтоне изначально не предполагали о серьезной конкуренции в этой сфере со стороны России и Китая, а потому довольствовались своими старыми достижениями. А тут вдруг выяснилось, что околоземная орбита освоена и спутниковыми группировками других стран. Вот, например, что точно известно, что первый спутник с человеком на борту — Юрием Гагариным , был… летающей бомбой. Это, конечно, можно сказать с большой натяжкой — капсула спускаемого аппарата была просто заминирована. На тот случай, если бы траектория возвращения на Землю изменилась и она приземлилась на территории иностранного государства. Тогда должен был последовать подрыв, чтобы уничтожить все советские космические секреты — через 72 часа, чтобы не пострадал космонавт.

Россия и прежде «делала ракеты», в том числе противоспутниковые. Еще в 1963 году совершил первый полет космический аппарат-перехватчик «Полет-1» с зарядом взрывчатого вещества. Была создана система противокосмической обороны (ПКО) и «истребителей спутников». Большая часть запусков «истребителей спутников» была признана успешными.

Работы по противоспутниковой обороне у нас проводились всегда, даже после 1991 года, когда официально они были свернуты, но эти сведения не разглашаются. Тем более, что разработкой космической техники занимаются ученые, на вооружении армии она не поступала. А вот слежение за космическими объектами стран потенциального противника проводилось постоянно. Практически каждый американский спутник был на учете. У нас возможностей было больше, за счет телескопов и прочей аппаратуры за космосом. В советские времена станции располагались, помимо территории Российской Федерации, в Германии Крыму , Средней Азии, на Кавказе. Сейчас возможности несколько снизились именно за счет сокращения территории, технические возможности наоборот расширились. А тот факт, что в Крыму восстанавливают станцию космического и радиоэлектронного наблюдения очень радует — возможности расширятся. Ведь порой важнее обнаружить, а не уничтожить.

Особый интерес в Советском Союзе в середине 80-х прошлого века нашел проект создания спутника-«камикадзе», который, взрываясь сам, уничтожает цель. Рассматривался вариант не абсолютно точного попадания спутника-перехватчика в объект поражения, а вариант взрыва на некотором расстоянии от цели и ее поражение осколочным зарядом. Это был самый дешевый, самый простой и самый надежный вариант. Впоследствии он стал известен как программа «Истребитель спутников».

Суть ее заключалось в следующем: с помощью мощной ракеты-носителя на орбиту вокруг Земли выводился спутник-перехватчик. Уже на околоземной орбите, с помощью бортовой двигательной установки, спутник осуществлял ряд маневров, которые позволяли сблизиться с целью и уничтожить ее, взорвавшись самому. Перехват цели предполагалось осуществлять на первом, максимум — на третьем витке. В дальнейшем собирались увеличить потенциал спутника, чтобы было можно осуществлять повторный перехват в случае промаха при первом.

Спутник представлял из себя относительно простой космический аппарат массой 1400 кг. Он состоял из двух функциональных отсеков: двигательного и основного, в котором имелась система управления и наведения на цель и в который было заложено около 300 кг взрывчатки.

Нынешние возможности противоспутникой системы не разглашаются. Даже несмотря на то, что нет программы их ограничения. Подобными разработками занимаются и в США, и в Китае, и даже в Северной Корее . Одна из перспективных разработок — новая система противоракетной обороны А-235 «Нудоль» (названная по одноименному ОКР), которая способна сбивать как МБР (межконтинентальные баллистические ракеты), так и спутники. Последний ее испытательный запуск смогли засечь американские разведывательные спутники, но вот цель попадания они так и не увидели. Вероятно, что это не единственная отечественная разработка, которая будет способна лишить систем навигации любую армию мира. По крайней мере из США периодически раздаются нервные возгласы, что русские создали очередную систему «убийцу спутников».