Китай запустил два спутника для тестирования новых технологий

Сичан, 27 июня / Синьхуа / — Китай вывел в среду на орбиту два спутника для тестирования новых технологий. Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» с космическими аппаратами на борту состоялся в 11:30 по пекинскому времени с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

По сообщению, запущенные два спутника предназначены для тестирования технологий нового типа по формированию сети межспутниковой связи и наблюдению поверхности Земли.

Данная миссия — 278-й по счету запуск ракеты-носителя серии «Чанчжэн» /Великий поход/. -0-