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Китай запустил два спутника для тестирования новых технологий
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Китай запустил два спутника для тестирования новых технологий 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Сичан, 27 июня /Синьхуа/ — Китай вывел в среду на орбиту два спутника для тестирования новых технологий. Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» с космическими аппаратами на борту состоялся в 11:30 по пекинскому времени с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.
По сообщению, запущенные два спутника предназначены для тестирования технологий нового типа по формированию сети межспутниковой связи и наблюдению поверхности Земли.
Данная миссия — 278-й по счету запуск ракеты-носителя серии «Чанчжэн» /Великий поход/. -0-
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