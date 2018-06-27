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Китай успешно запустил два новых экспериментальных спутника
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Китай успешно запустил два новых экспериментальных спутника 

Мир24 17 минут назад
В Китае успешно запустили в космос два новых экспериментальных спутника. Ракета-носитель «Чанчжэн-2 Си» с аппаратами взлетела в 11:30 по пекинскому времени (06:30 мск) с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.
Спутники уже вышли на предполагаемую орбиту. Ожидается, что они позволят провести технологические испытания и улучшить систему наблюдения за Землей.
«Задача аппаратов — установить межспутниковую связь и провести испытания новых технологий дистанционного зондирования Земли», — сказано в сообщении.
Запуск спутников при помощи ракет-носителей серии «Чанчжэн» был осуществлен уже в 278-й раз.
Напомним, 14 июня Китай первым в мире вывел спутник-ретранслятор «Цюэцяо» («Сорочий мост») на точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны.
При освоении космоса Пекин сталкивается и с неудачами. Так, ранее сошла с орбиты и сгорела в атмосфере Земли знаменитая китайская космическая станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец»).
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