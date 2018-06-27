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Ученые составили «примерный план» Конца света
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Ученые составили «примерный план» Конца света 

Свободная пресса 17 минут назад
Эксперты выяснили, как именно перестанет существовать наша планета. В научном издании был опубликован труд относительно того, каким образом пройдет Апокалипсис.
Специалисты считают, что Конец света случится намного позже, чем это предсказывали, например, племена Майя. По их мнению, произойдет это примерно через 10 трлн лет. Первой весточкой Апокалипсиса станет угасание Солнца. Необратимый процесс лишит цивилизацию всяких шансов на дальнейшее существование. Если же Земля выживет после самоуничтожения Солнца, то сроки Апокалипсиса сдвинутся еще на 12 млрд лет вперед.
Однако наша планета стремительно будет приближаться к завершению своего существования. Вскоре после исчезновения Солнца, старые звезды также погаснут, а новые уже не будут образовываться. Черные дыры, которых в космосе станет множество, в конечном итоге поглотят Землю, сообщает Vladtime.ru.
Заключительным этапом Конца света станет глобальная тьма. Она накроет всю Вселенную, а Млечный Путь столкнется с Туманностью Андромеды.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что американские и британские ученые прогнозируют скорую гибель человечества. Причиной этому являются выбросы в атмосферу большого количества парниковых газов. Это приведет к таким изменениям в климате, что уже через 200 лет на Земле исчезнет все живое.
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