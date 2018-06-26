Ученые зафиксировали рекордно низкую температуру в Антарктиде

На востоке Антарктиды ученым удалось зафиксировать рекордно низкую температуру в минус 98 градусов Цельсия. Всего за зимние периоды 2004 — 2016 годов наблюдалось до 100 подобных случаев. Об этом сообщил журнал Geophysical Research Letters.

Уточняется, что специалисты фиксировали подобное падение температуры во время безоблачной и сухой погоды, преимущественно в небольших низинах.

Группе исследователей из Колорадского университета в Боулдере удалось выяснить, что часто такая температура наблюдалась в период полярных ночей, но преимущественно она опускалась до отметки минус 98 градусов.

Ученые также отметили, что сегодня при существующих климатических условиях более низкие показатели практически невозможны. Однако если в дальнейшем произойдут изменения в атмосфере, то минимальное значение температуры может измениться.

Ранее температурный минимум был зафиксирован в 1983 году — тогда температура на станции «Восток» в Антарктиде опустилась до отметки в минус 89,9 градусов. Но уже в 2010 году был установлен новый рекорд — в районе станции «Купол Фудзи» столбик термометра опустился до минус 93,2 градусов.

Ранее ученые предупредили об увеличении скорости таяния льдов в Антарктике. По мнению ученых, если не принимать соответствующих мер, то уже к 2070 году из-за таяния льдов поднимется уровень моря до 3,5 метров.