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Ученые случайно приготовили нетающее мороженое
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Ученые случайно приготовили нетающее мороженое 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Кажется, теперь проблема липких рук после любимого десерта не такая уж беда.
Цунами 2011 года в Японии привело к тому, что абсолютно вся выращенная клубника потеряла свой товарный вид.
К счастью, удалось извлечь из урожая специальный жидкий полифенол — экстракт, с помощью которого ученые из Университета Канадзавы хотели создать десертный топпинг.
Однако, добавив полифенол в сливки, исследователи обнаружили их полное и мгновенное затвердевание. Таким образом, топпинг низкого качества стал прекрасным связующим веществом для «случайного» изобретения японских ученых: впервые удалось создать нетающее мороженое.
Интересно, что уже спустя пару лет эскимо из Японии, которое способно не таять целый час при комнатной температуре, пользуется спросом в магазинах по всей стране, сообщает портал Quartz.
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