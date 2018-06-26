Ученые случайно приготовили нетающее мороженое

Кажется, теперь проблема липких рук после любимого десерта не такая уж беда.

Цунами 2011 года в Японии привело к тому, что абсолютно вся выращенная клубника потеряла свой товарный вид.

К счастью, удалось извлечь из урожая специальный жидкий полифенол — экстракт, с помощью которого ученые из Университета Канадзавы хотели создать десертный топпинг.

Однако, добавив полифенол в сливки, исследователи обнаружили их полное и мгновенное затвердевание. Таким образом, топпинг низкого качества стал прекрасным связующим веществом для «случайного» изобретения японских ученых: впервые удалось создать нетающее мороженое.

Интересно, что уже спустя пару лет эскимо из Японии, которое способно не таять целый час при комнатной температуре, пользуется спросом в магазинах по всей стране, сообщает портал Quartz.