NASA и ЕКА запустят к двойному астероиду зонды нового поколения

Солнечная система полна огромных астероидов. Большая их часть дрейфует в космосе на безопасном расстоянии, однако всегда существует шанс, что то или иное космическое тело столкнется с Землей. В результате могут пострадать миллионы человек, а потому ученым важно как можно скорее научиться предотвращать столкновения нашей планеты с космическим мусором.

В течение следующих десяти лет NASA и ЕКА сделают первый шаги в разработке оборонительного плана по защите Земли от астероидов. NASA запустит зонд DART (который врезается в объект и тем самым пытается изменить его траекторию) в 2022 году. В свою очередь, ЕКА запустит собственный зонд Hera для изучения результатов столкновения с астероидами в 2026 году.

Целью Hera станет двойной астероид, который регулярно пролетает в опасной близости от Земли. Это пара из большого астероида, Дидмоса, и малого, названного Дидимон. Примерно 25% астероидов нашей звездной системы являются двойными, однако до сих пор их ни разу не посещали исследовательские зонды.

Hera прибудет к этим астроидам уже тогда, когда их траектория изменится от удара DART. Зонд проведет исследования в рамках своей миссии с помощью технологии LIDAR. Конечная цель исследования — собрать достаточно данных, на базе которых в дальнейшем можно будет разработать несколько новых методов исследования астероидов. К примеру, ранее космический корабль ЕКА Rosetta уже посещал комету Чурюмова-Герасименко и измерил ее массу, но повторить подобную стратегию с двойным астероидом не получится из-за гравитационного воздействия обоих астероидов.

Кроме того, Hera будет оснащена двумя CubeSats, благодаря которым астрономы смогут протестировать различные научные инструменты и новые коммуникационные технологии. Hera будет выходить на связь с земными станциями и собственными мини-спутниками, и в случае успеха это поможет инженерам повысить качество связи в космосе.