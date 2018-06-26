NASA: Поймем ли мы, что это инопланетная жизнь, если увидим ее?

Как могла бы выглядеть жизнь на поверхности далекой планеты. Credit: NASA

В последнее десятилетие астрономы обнаружили тысячи планет вне нашей солнечной системы и узнали, что в нашей галактике множество скалистых миров.

Следующий шаг будет включать поиск ответов на другие вопросы. Могут ли некоторые из этих планет быть обитаемы? И если так, поймем ли мы, что это действительно жизнь на другой планете, если увидим ее?

Группа ведущих исследователей в области астрономии, биологии и геологии объединилась под руководством NASA Nexus for Exoplanet System Science или NExSS, чтобы оценить наши знания в поисках жизни на далеких планетах и заложить основу для продвижения смежных наук.

«Мы переходим от теоретических знаний о жизни в других местах нашей галактики к науке, которая в конечном итоге даст нам ответ, к вопросу: мы одни?» сказал Мартин Стилл, ученый NASA в Вашингтоне.

В серии из пяти обзорных работ, опубликованных на прошлой неделе в научном журнале «Астробиология», ученые NExSS провели инвентаризацию наиболее перспективных признаков жизни, называемых биосигналами. Авторы статьи рассмотрели, как интерпретировать присутствие биосигналов, если мы обнаружим их в отдаленных мирах. Главная проблема заключается в том, чтобы с научной точки зрения отличать живой мир от бесплодной планеты.

Благодаря своей работе с NExSS ученые стремятся определить инструменты, необходимые для обнаружения потенциальной жизни для будущих миссий NASA. Обнаружение атмосферных сигнатур нескольких потенциально пригодных для жизни планет может произойти до 2030 года, хотя определение того, действительно ли планеты пригодны для жизни или же требуется более углубленное изучение.

Поскольку в ближайшее время мы не сможем посещать далекие планеты и собирать образцы, свет, который наблюдает телескоп, будет всем, что у нас есть, в поисках жизни вне нашей солнечной системы. Телескопы могут исследовать свет, отражающийся от далекого мира, чтобы показать нам виды газов в атмосфере и их «сезонные» вариации, а также такие цвета, как зеленый, которые могут указывать на жизнь.

«Как выглядит живая планета?»— спрашивает Мэри Паренте, астробиолог и микробиолог из Исследовательского центра NASA в Силиконовой долине и соавтор исследования. «Мы должны быть открыты к возможности того, что жизнь может возникнуть во многих контекстах в галактике с таким количеством разнообразных миров — возможно, с лиловым цветом жизни, а не с привычным зеленым, как на Земле. Вот почему мы рассматриваем широкий спектр биосигналов».

Исследователи NExSS, вместо того, чтобы измерять одну характеристику, утверждают, что мы должны рассматривать набор признаков. Планета должна показать себя способной поддерживать жизнь через ее черты и ее родительскую звезду.

Ученые создадут структуру, которая сможет количественно определить, насколько вероятно, что на планете есть жизнь, основываясь на всех доступных доказательствах.

«У нас не будет ответа «да» или «нет»», — сказал Шон Домагал-Голдман, астробиолог из Центра космических полетов «Годдард» НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд. «То, что у нас будет, — это высокий уровень уверенности в том, что планета окажется живой по причинам, которые могут быть объяснены только наличием жизни».