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БРИКС нацелились на космос
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БРИКС нацелились на космос 

News.ru 45 минут назад
Россия планирует объединиться с партнёрами по БРИКС и сконструировать космическую группировку спутников дистанционного зондирования Земли.
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