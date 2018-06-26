Ещё
Россия обсудит со странами БРИКС сотрудничество по зондированию Земли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США послали мощный сигнал России
США послали мощный сигнал России

Россия обсудит со странами БРИКС сотрудничество по зондированию Земли 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия и страны БРИКС могут заключить соглашение о сотрудничестве по спутниковой группировке дистанционного зондирования Земли, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи с главой корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.
"Хочу проинформировать вас о том, что только что подписал распоряжение о проведении переговоров о заключении между Бразильским космическим агентством, государственной корпорацией «Роскосмос», Индийской организацией космических исследований, Китайской национальной космической администрацией и Южноафриканским национальным космическим агентством переговоров для заключения соглашения о сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли стран БРИКС", — заявил Медведев.
В свою очередь Рогозин отметил, что для всех стран БРИКС важно сформировать такую возможность по группировке спутников. «Такие космические аппараты есть и у нас, с высоким разрешением, у Китайской народной республики, Индия проявляет серьезные амбиции космические. Поэтому я думаю, что в складчину это будет коммерциализировано должным образом и большая будет польза для госструктур», — сказал он.
Последние новости
Украинский триумф: Россия отброшена на 150 лет У России есть планы интеграции еще одного полуострова В Сети восхитились поступком умирающей учительницы
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый канал отреагировал на мат Шейнина225
Ведущий выругался матом на Первом канале380
Сын Дементьева с женой покончили с собой45
США послали мощный сигнал России67
Турция жестко осадила США32
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
01:05
Через мой импичмент: глава Македонии не меняет название страны
В мире Статьи
01:10
США послали мощный сигнал России
Армия Статьи
00:31
В небе над Забайкальем повисло «НЛО»
Наука и техника
04:44
Вредоносные санкции: страдают рубль и европейский бизнес
Экономика Статьи
03:00
У американцев появился новый «ночной кошмар»
Оружие Азия
00:17
Ведущий выругался матом на Первом канале
Шоу-бизнес Общество
01:12
Борисова осталась без квартиры в Москве
Шоу-бизнес
01:18
Медведев объяснил повышение пенсионного возраста
Экономика
00:55
Москалькова дала обещание морякам «Норда»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение