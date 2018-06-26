Россия обсудит со странами БРИКС сотрудничество по зондированию Земли

"Хочу проинформировать вас о том, что только что подписал распоряжение о проведении переговоров о заключении между Бразильским космическим агентством, государственной корпорацией «Роскосмос», Индийской организацией космических исследований, Китайской национальной космической администрацией и Южноафриканским национальным космическим агентством переговоров для заключения соглашения о сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли стран БРИКС", — заявил Медведев.