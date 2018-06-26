Страны БРИКС создадут группировку спутников дистанционного зондирования Земли

"Я подписал распоряжение о проведении переговоров по заключению между Бразильским космическим агентством , государственной корпорацией «Роскосмос», Индийской организацией космических исследований, Китайской национальной космической администрацией и Южно-Африканским национальным космическим агентством переговоров для заключения соглашения о сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли стран БРИКС", — сказал председатель правительства на встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным

Рогозин сообщил, что будущим участникам соглашения «уже удалось провести встречи и переговоры». «Крайне важно сформировать такую синергию возможностей для создания группировки дистанционного зондирования Земли, потому что такие космические аппараты есть у нас, у Китайской Народной Республики, Индия имеет такие космические амбиции», — считает он. На взгляд главы Роскосмоса «в складчину это будет и коммерциализировано должным образом».