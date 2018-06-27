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Китай запустил два спутника для отработки технологий зондирования Земли
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Китай запустил два спутника для отработки технологий зондирования Земли 

ТАСС 28 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Китай успешно запустил в среду два спутника, предназначенных для отработки новых технологий дистанционного зондирования Земли. Спутники, сообщает агентство «Синьхуа», запущены в 11:30 по пекинскому времени (06:30 мск) с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань одной ракетой-носителем «Чанчжэн-2 Си» (Long March-2C).
"Задача аппаратов — установить межспутниковую связь и провести испытания новых технологий дистанционного зондирования Земли", — говорится в сообщении.
Это 278-й запуск спутников с помощью ракет-носителей серии «Чанчжэн», отмечается в сообщении.
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