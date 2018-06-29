ТАСС реконструировал падение Тунгусского метеорита в формате 360 градусов

МОСКВА , 29 июня. / ТАСС /. ТАСС создал специальный проект «Тунгусский метеорит: Что упало, то пропало» к 110-летию со дня падения космического тела.

Проект рассказывает об обстоятельствах произошедшего, а также приводятся описания очевидцев и аргументы сторонников четырех гипотез явления — приоритетных (кометной и астероидной) и альтернативных (геофизической и техногенной).

Главным украшением проекта стали две художественные иллюстрации в формате 360 градусов. Первая воссоздает момент полета болида над рекой Подкаменная Тунгуска, а вторая показывает уничтоженный лес, увиденный исследователем Леонидом Куликом, первым из ученых добравшимся до эпицентра взрыва.

Еще одним важным элементом спецпроекта является анимация, наглядно демонстрирующая, как при взрыве космического тела был повален лес, площадь которого сопоставима с территорией современной Москвы.

Тунгусский метеорит — космическое тело, предположительно, послужившее причиной мощнейшего взрыва над сибирской тайгой в районе реки Подкаменной Тунгуски 17 (30) июня 1908 года. До сих пор не обнаружен ни один достоверно известный фрагмент этого космического тела.