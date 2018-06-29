Ещё
ТАСС реконструировал падение Тунгусского метеорита в формате 360 градусов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ТАСС реконструировал падение Тунгусского метеорита в формате 360 градусов 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. ТАСС создал специальный проект «Тунгусский метеорит: Что упало, то пропало» к 110-летию со дня падения космического тела.
Проект рассказывает об обстоятельствах произошедшего, а также приводятся описания очевидцев и аргументы сторонников четырех гипотез явления — приоритетных (кометной и астероидной) и альтернативных (геофизической и техногенной).
Главным украшением проекта стали две художественные иллюстрации в формате 360 градусов. Первая воссоздает момент полета болида над рекой Подкаменная Тунгуска, а вторая показывает уничтоженный лес, увиденный исследователем Леонидом Куликом, первым из ученых добравшимся до эпицентра взрыва.
Еще одним важным элементом спецпроекта является анимация, наглядно демонстрирующая, как при взрыве космического тела был повален лес, площадь которого сопоставима с территорией современной Москвы.
Тунгусский метеорит — космическое тело, предположительно, послужившее причиной мощнейшего взрыва над сибирской тайгой в районе реки Подкаменной Тунгуски 17 (30) июня 1908 года. До сих пор не обнаружен ни один достоверно известный фрагмент этого космического тела.
ТАСС: последние новости
NASA вновь перенесло запуск телескопа James Webb Ученые: долины на Марсе образовались в результате ливневых дождей около 4 млрд лет назад Более 20 стран поставят более амбициозные цели по климату
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский сделал неожиданное заявление133
Убит переживший 38 покушений командир спецназа15
В США перехватили приказ о запуске термоядерных ракет72
ЕС принял решение по антироссийским санкциям480
Трамп предложит Путину сделку325
Видео
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия США
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
00:44
Зеленский сделал неожиданное заявление
Украина В мире
00:50
В США хотят принять 51-ый штат
В мире США
12:54
В США перехватили приказ о запуске термоядерных ракет
Армия Оружие
01:21
Жена Кержакова раскрыла правду о футболисте
Шоу-бизнес
04:13
Захарова заявила о «циничном кощунстве» Украины
Политика Конфликты
02:50
Саакашвили получил тюремный срок
В мире
00:38
США раскрыли способ борьбы с С-400
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение