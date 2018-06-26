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Спутник «Глонасс-М» номер 702 временно выведен из состава группировки для техобслуживания
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Спутник «Глонасс-М» номер 702 временно выведен из состава группировки для техобслуживания 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Космический аппарат «Глонасс-М» номер 702 временно выведен из состава орбитальной группировки для техобслуживания, следует из информации на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.
Согласно данным сайта, спутник «Глонасс-М» номер 702 был выведен на техобслуживание 25 июня.
В настоящее время из 26 аппаратов группировки ГЛОНАСС 23 спутника используются по целевому назначению, один аппарат временно выведен на техобслуживание, еще один находится на этапе ввода в систему ("Глонасс-М" номер 756, запущенный с Плесецка 17 июня), один — на этапе летных испытаний ("Глонасс-М" номер 701).
Как сообщал ранее гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» (предприятие — изготовитель спутников «Глонасс») Николай Тестоедов, 17 апреля произошел отказ спутника «Глонасс» номер 734, который был запущен в 2009 году и проработал девять лет вместо семи. Специалисты поставили на подготовку к запуску один из спутников наземного запаса — аппарат номер 756, чтобы заменить вышедший из строя спутник.
Позднее специалисты восстановили космический аппарат «Глонасс-М» номер 734, он сейчас функционирует в составе орбитальной группировки.
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