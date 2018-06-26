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Космическое государство Асгардия обзавелось королем
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Космическое государство Асгардия обзавелось королем 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Вене прошла инаугурация главы первого в мире космического государства Асгардия. Как сообщает Newsweek, мероприятие состоялось 25 июня во дворце Хофбург.
На нем российский ученый и предприниматель Игорь Ашурбейли, создавший Асгардию, принес присягу перед дипломатами, исследователями, экспертами по праву и инженерами со всего мира. Он также сообщил, что в королевстве созданы все ветви власти. Трансляция с церемонии доступна на YouTube-канале бизнесмена.
Ашурбейли напомнил об амбициозных целях асгардцев: создать в течение следующих 25 лет постоянно населенные космические станции на низкой околоземной орбите, а также стационарные поселения на Луне. «Доступ к космическому пространству должен быть человеческим правом, не зависящим от какой-либо земной нации», — считает он.
Среди долгосрочных целей Асгардии — обеспечение мирного использования космоса и предотвращение будущих космических войн, защита Земли от опасностей вроде крупных астероидов, а также создание платформы для научных исследований. В частности, в космосе планируется построить инфраструктуру, не зависящую от систем на Земле, и запустить множество спутников, которые обеспечат полное покрытие интернетом. Как именно планируется это сделать, не уточняется. Также космическое государство намерено стать полноценным членом ООН.
О создании Асгардии было объявлено 12 октября 2016 года. Названа она в честь небесного города Асгарда из скандинавской мифологии. Форма правления — конституционная монархия. Сейчас у государства есть своя конституция, флаг, гимн, также оно развивает свой банк и криптовалюту. Целью проекта является создание в космосе государства и нации, свободной от существующих стран. В настоящее время разрешение на любую деятельность в космосе выдается имеющимися правительствами.
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