Японский зонд «Хаябуса-2» сделал снимки астероида Рюгу с близкого расстояния

ТОКИО, 26 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев /. Японский космический зонд «Хаябуса-2» ("Сокол-2"), который практически достиг астероида Рюгу, сделал ряд его снимков с расстояния 40 км. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"После путешествия длиной 3,2 млрд км мы наконец-то близки к нашей цели, и два маленьких объекта смогут встретиться в открытом космосе в 280 млн км от Земли", — отметили в JAXA. С середины июня «Хаябуса-2» медленно приближался к Рюгу, периодически делая его фотоснимки с все более близкого расстояния.

Наиболее четкие из них получились на отдалении 40 км. Оказалось, что астероид, который, как полагали в JAXA, имеет округлую форму на самом деле представляет собой сложную граненую фигуру. Фотографии также дали специалистам достаточно полную информацию о расположении на нем кратеров и камней. Кроме того, японские эксперты пришли к выводу, что ось вращения астероида перпендикулярна орбите. С одной стороны, это делает предстоящую посадку зонда более простой, однако наличие крупных кратеров и возвышенности в районе экватора, наоборот, усложняет эту задачу.

27 июня зонд подойдет к Рюгу на расстояние 20 км. После этого в течение нескольких месяцев он будет продолжать с ним сближаться, параллельно изучая его траекторию вращения и гравитационное поле. Согласно расчетам специалистов, в сентябре — октябре «Хаябуса-2» совершит астероиде посадку с целью взятия образцов пород.

Диаметр Рюгу, который находится между Землей и Марсом, всего 900 метров. «Хаябуса-2» был запущен к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Зонд должен взять на Рюгу образцы пород и вернуться на Землю. Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, что может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

"Хаябуса-2" весит около 600 кг. Он представляет собой модифицированную версию первого «Сокола», который впервые в истории науки сумел доставить на Землю материалы, собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд проделал самое продолжительное в истории человечества путешествие длиной 6 млрд км.