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Японский зонд «Хаябуса-2» достиг астероида Рюгу на расстоянии 280 млн км от Земли
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Японский зонд «Хаябуса-2» достиг астероида Рюгу на расстоянии 280 млн км от Земли 

ТАСС 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Японский космический зонд «Хаябуса-2» спустя три с половиной года после запуска достиг астероида Рюгу на расстоянии 280 млн км от Земли. Об этом в среду сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.
По его сведениям, в 09:35 по времени Токио (03:35 мск) аппарат приблизился на расстояние 20 км к космическому телу. Общая протяженность проделанного им пути составила порядка 3,2 млрд км.
После этого в течение нескольких месяцев он будет продолжать с ним сближаться, параллельно изучая его траекторию вращения и гравитационное поле. Согласно расчетам специалистов, в сентябре-октябре «Хаябуса-2» совершит посадку на астероиде и возьмет образцы пород. Подобная операция будет проделана трижды, в том числе в феврале и мае следующего года. Затем в ноябре-декабре 2019 года зонд отправится обратно на Землю.
Диаметр Рюгу, который находится между Землей и Марсом, всего 900 м. «Хаябуса-2» был запущен к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на острове Танэгасима. Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, что может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.
"Хаябуса-2" весит около 600 кг. Он представляет собой модифицированную версию первого зонда, который впервые в истории науки сумел доставить на Землю материалы, собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд проделал самое продолжительное в истории человечества путешествие длиной 6 млрд км.
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