Японский зонд «Хаябуса-2» долетел до астероида Рюгу

Японский космический зонд «Хаябуса-2» спустя три с половиной года после запуска долетел до астероида Рюгу, который находится на расстоянии 280 миллионов километров от Земли.

Аппарат приблизился к космическому телу и теперь несколько месяцев будет изучать его траекторию вращения и гравитационное поле. А в сентябре «Хаябуса-2» совершит посадку и возьмет образцы пород. Подобная операция будет проделана трижды. Ученые надеются найти следы воды и органических веществ.