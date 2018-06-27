Японский зонд «Хаябуса-2» долетел до астероида Рюгу 

Японский космический зонд «Хаябуса-2» спустя три с половиной года после запуска долетел до астероида Рюгу, который находится на расстоянии 280 миллионов километров от Земли.
Аппарат приблизился к космическому телу и теперь несколько месяцев будет изучать его траекторию вращения и гравитационное поле. А в сентябре «Хаябуса-2» совершит посадку и возьмет образцы пород. Подобная операция будет проделана трижды. Ученые надеются найти следы воды и органических веществ.
Ну а в конце следующего года зонд отправится обратно на Землю. Астероид Рюгу находится между Землей и Марсом, его диаметр всего 900 метров, передает ТАСС.