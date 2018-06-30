Дворец дракона. Зачем японцы отправили «Сапсан» к астероиду

Иногда кажется, что за пределами земной орбиты космическое пространство исследуют только США и иногда там выполняет проекты Европейское космическое агентство . Однако на этот раз отличилось Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA)

Японский зонд Hayabusa 2 достиг астероида 162173 Рюгу 27 июня 2018 года. Образцы астероида планируется доставить на Землю. Зачем это человечеству и началом какого бизнеса может послужить эта миссия?

Hayabusa 2 был запущен 3 декабря 2014 года, через четыре года после возвращения на Землю первого аппарата Hayabusa, который успешно взял пробы грунта с астероида 25143 Itokawa и доставил их на нашу планету. До этого человечество никогда не имело возможности изучить образцы, взятые непосредственно с астероида, находящегося в космосе.

Путь к цели

Рюгу, выбранный целью для миссии Hayabusa2 — небольшое небесное тело около 900 м в диаметре, вращающееся вокруг Солнца, пересекая орбиты Земли и Марса. Астероид относится к углеродным астероидам класса С, к которому относится более 75% всех известных небесных тел данного типа. Значит данные о нем позволят узнать подробности о большинстве астероидов в Солнечной системе.

Рюгу имеет форму волчка — его экваториальная часть шире, чем полюса, а поверхность астероида крайне неровная и гористая.

Исследуемое небесное тело было открыто в 1999 году в рамках американского проекта Лаборатория поиска околоземных астероидов имени Линкольна. (Он же позволил обнаружить и 25143 Itokawa — цель первого Hayabusa). В список потенциальных объектов, к которым в будущем может быть направлена исследовательская миссия, астероид попал еще в 2008 году, когда впервые была предложена идея о запуске Hayabusa 2. Имя Рюгу, вдохновленное японским фольклором о рыбаке Урасиме Таро, который спас черепаху и попал в подводный дворец (Рюго, в переводе с японского означает Дворец дракона) — астероид получил в 2015 году.

Проект Hayabusa 2 (в переводе с японского означает «сапсан») обошелся в $150 млн В целом он повторяет конструкцию первого аппарата Hayabusa, но имеет ряд улучшений: доработанные ионный двигатель и механизм забора образцов, усовершенствованная капсула для входа в атмосферу Земли при возвращении, а также новые антенны. Аппарат имеет на борту научное оборудование, посадочный модуль и три мини-ровера, которые смогут максимально детально исследовать поверхность небесного тела.

Пока миссия идет по плану — Hayabusa 2 успешно проделал путь в 3,2 млрд километров, и «встретил» астероид Рюгу в 280 млн километров от Земли. Но о результатах миссии можно будет судить лишь в 2020 году, когда аппарат доставит образцы с астероида на Землю.

Предыдущие попытки

Первый аппарат Hayabusa, вернувшись на Землю в 2010 году с образцами астероида, доказал возможность осуществления подобного проекта. Но в ходе той миссии не удалось осуществить высадки мини-робота MINERVA, а у самого корабля возникали проблемы с утечкой топлива, связью и даже самим двигателем.

Более известен совместный проект Европейского космического агентства и NASA по полету к комете 67P/Чурюмова — Герасименко аппарата Rosetta. Как и миссия японских коллег, Rosetta в 2014 году также не смогла выполнить все, задуманное учеными (в частности спускаемый модуль Philae не смог сесть запланированным образом и выполнить запланированные работы). Rosetta проводила измерения, которые позволили ученым сделать выводы относительно ядра кометы и состояния среды на ней. Кроме того, специалисты смогли наблюдать, как ледяное небесное тело меняется с приближением к Солнцу.

Это была первая миссия к комете и первая попытка приземлить на ее поверхности искусственный аппарат. Хотя возврат образцов на Землю не планировался, но большое количество научной аппаратуры на зонде объясняет стоимость проекта в €1,5 млрд

Зачем нам эти астероиды

Посадка и изучение небесных тел (комет, астероидов, спутников и т.д.) важны не только для научных целей, но имеют и бизнес-перспективы.

Во-первых, комета или астероид — относительно древние тела со сформировавшейся траекторией движения. Например, комета 67P/Чурюмова — Герасименко делает оборот вокруг Солнца каждые 6,5 лет, что удобно как для наблюдения за такими телами с Земли, так и для отправки к ним исследовательских кораблей, пользуясь моментами, когда астероид или комета сами «подойдут» на максимально удобное и приемлемое расстояние.

Кроме того, астероиды и кометы рассматриваются учеными как перспективные «разносчики жизни», что также делает их изучение одним из основных элементов в поиске ответа на вопрос «как мы появились?»

Для бизнеса важна перспектива добычи полезных ископаемых на астероидах. Пока компании, планирующие осуществлять подобную деятельность, сталкиваются с финансовыми трудностями. Но в будущем это может стать новым сектором экономики. Например, ядро пролетевшего в 2015 году в непосредственной близости от Земли астероида UW158 по оценкам некоторых аналитиков содержало более 90 млн тонн платины, а суммарная стоимость его недр составляла $5,4 трлн. Инвесторы в космическую добычу ископаемых стали бы гораздо активнее, если кроме расчетов, зонд привез бы образцы платины с этого небесного тела.

Опыт Hayabusa показывает, что уже при текущем уровне технологий человечество способно взять образцы с астероида. Логично в будущем рассчитывать на более плодотворные и «денежные» миссии к небесным телам. Особенно, если Hayabusa 2 продемонстрирует, что инженеры справились с проблемами первой миссии и усовершенствовали посадку и сбор образцов. В любом случае, Hayabusa 2 уже вписан в истории JAXA и всего человечества в целом. Полетит ли третий космический «сапсан» зависит от результатов текущей миссии.

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