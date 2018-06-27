140 млн рублей тратит Красноярский край на поддержку молодых учёных 

Такие данные были озвучены в ходе II Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование системы взаимодействия Российского фонда фундаментальных исследований и субъектов РФ в вопросах проведения региональных и молодежных конкурсов». Главный советник Краевого фонда науки, эксперт РФФИ Валентина Кратасюк и старший научный сотрудник Дмитрий Бакшт продемонстрировали коллегам результаты исследований молодых ученых. Эксперты РФФИ отметили, что Красноярский край остается лидером по финансированию научной деятельности, а также является первым регионом, в котором начнет проводиться трехсторонний конкурс с привлечением высокотехнологичных предприятий для увеличения вложений в науку внебюджетных средств и подготовки научно-технических кадров, ориентированных на решение социально-экономических задач региона — сообщает портал краевого правительства.
Опыт Красноярского краевого фонда науки по поддержке ученых признан федеральными экспертами лучшей практикой в России.