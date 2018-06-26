Уникальное свечение акул — чтобы понять его природу, ученым пришлось взглянуть на мир их глазами (видео)

Очередное интересное открытие было сделано учеными при исследовании жизни кошачьих акул в глубинах океана поблизости Калифорнии ( США ).

В кромешной тьме акулы издают зеленый свет, о происхождении которого ранее ничего не было известно. Чтобы понять его природу, исследователи создали специальную камеру « shark-vision», которая имитирует их видение. Таким образом научные сотрудники пришли к выводу, что излучая свет, акулы могут распознавать друг друга и общаться между собой.

Природа подобного свечения — флуоресценция. Но она не похожа на те виды света, которые излучают другие светящиеся животные. Ведь, как правило, нужную энергию они берут от природного света, для чего поднимаются из глубин вод ближе к поверхности. Такое поведение кошачьим акулам, о которых идет речь, не свойственно. Они живут довольно глубоко и на поверхность не поднимаются. Откуда тогда свечение?

Благодаря shark-vision ученым удалось выяснить, что оно появляется путем аккумуляции голубого света, который является естественным для среды обитания этих животных. В коже таких кошачьих акул находится пигмент, который впитывает голубой цвет и, благодаря флуоресценции, начинает светиться, когда акулы оказываются в кромешной тьме. Полученные результаты дают ученым основания полагать, что флуоресценция может проявляться и у других животных, если они попадают в соответствующую среду.