Китайские ученые провели секвенирование генома шалфея блестящего

Пекин, 26 июня / Синьхуа / — Китайские ботаники объявили о проведении секвенирования генома шалфея блестящего, открывающего новые возможности для разведения и выращивания других видов растений, относящихся к семейству яснотковых.

Мята, лаванда и другие растения этого семейства либо применяются в парфюмерии, медицине, либо используются для украшения.

Как сообщил старший инженер Пекинского института садоводства Синь Хайбо, создание генетического механизма шалфея блестящего очень ценно для селекции и редактирования геномов других видов растений из этого семейства.

Шалфей блестящий в качестве декоративного растения широко выращивается по всему миру. В течение последних десяти лет в Пекинском институте садоводства получили более десяти его разновидностей.

С применением генетической технологии ученые смогут контролировать окрас цветов и период цветения шалфея блестящего, извлекать масло и другие ароматические и лекарственные вещества из других видов семейства яснотковых, пояснил ученый. -0-