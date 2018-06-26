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Китайские ученые провели секвенирование генома шалфея блестящего
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Китайские ученые провели секвенирование генома шалфея блестящего 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 26 июня /Синьхуа/ — Китайские ботаники объявили о проведении секвенирования генома шалфея блестящего, открывающего новые возможности для разведения и выращивания других видов растений, относящихся к семейству яснотковых.
Мята, лаванда и другие растения этого семейства либо применяются в парфюмерии, медицине, либо используются для украшения.
Как сообщил старший инженер Пекинского института садоводства Синь Хайбо, создание генетического механизма шалфея блестящего очень ценно для селекции и редактирования геномов других видов растений из этого семейства.
Шалфей блестящий в качестве декоративного растения широко выращивается по всему миру. В течение последних десяти лет в Пекинском институте садоводства получили более десяти его разновидностей.
С применением генетической технологии ученые смогут контролировать окрас цветов и период цветения шалфея блестящего, извлекать масло и другие ароматические и лекарственные вещества из других видов семейства яснотковых, пояснил ученый. -0-
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