Ученый СФУ стала лауреатом премии «Профессор года 2018»

Доктор биологических наук, почетный профессор Красноярска , заведующая кафедрой биотехнологии Сибирского федерального университета Татьяна Волова стала лауреатом национальной премии «Профессор года 2018» в региональной номинации по Сибирскому федеральному округу.

Премия «Профессор года» учреждена в феврале 2018 года общероссийской общественной организацией «Российское профессорское собрание». Вручается она ученым и преподавателям за значительный личный вклад в развитие науки и образования.

Татьяна Григорьевна Волова руководит лабораторией биотехнологии новых биоматериалов СФУ, преподает в университете такие дисциплины, как современные проблемы и методы биотехнологии, современная аппаратура и методы исследования биологических систем. Стаж научной и преподавательской деятельности Татьяны Воловой составляет 50 лет.

Фото: пресс-служба СФУ