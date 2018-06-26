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Ученый СФУ стала лауреатом премии «Профессор года 2018»
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Ученый СФУ стала лауреатом премии «Профессор года 2018» 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Доктор биологических наук, почетный профессор Красноярска, заведующая кафедрой биотехнологии Сибирского федерального университета Татьяна Волова стала лауреатом национальной премии «Профессор года 2018» в региональной номинации по Сибирскому федеральному округу.
Премия «Профессор года» учреждена в феврале 2018 года общероссийской общественной организацией «Российское профессорское собрание». Вручается она ученым и преподавателям за значительный личный вклад в развитие науки и образования.
Татьяна Григорьевна Волова руководит лабораторией биотехнологии новых биоматериалов СФУ, преподает в университете такие дисциплины, как современные проблемы и методы биотехнологии, современная аппаратура и методы исследования биологических систем. Стаж научной и преподавательской деятельности Татьяны Воловой составляет 50 лет.
Фото: пресс-служба СФУ
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