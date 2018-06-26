Рассмотреть кольца Сатурна можно будет на вечернем небе 27 июня

Сатурн окажется в противостоянии 27 июня 2018 г., вечером можно будет лучше всего рассмотреть кольца планеты с Земли. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«27 июня 2018 г. в 16:30 мск Сатурн окажется в точке противостояния с Солнцем, блеск планеты достигнет нулевой звездной величины, а видимый диаметр планеты составит почти 19 угловых секунд! А это значит, что есть уникальный шанс рассмотреть планету во всех подробностях, так как и продолжительность ночной видимости планеты максимальна», — говорится в сообщении.

Как уточняется, противостоянием планет называют такое расположение небесных тел, когда их центры оказываются точно на одной прямой, при этом Земля находится между Солнцем и планетой. Моменты противостояния являются наилучшими для наблюдения внешних планет (от Марса до Нептуна) и астероидов, поскольку в это время они находятся на минимальном расстоянии до Земли и их диск полностью освещен Солнцем.

«Противостояния Сатурна происходят ежегодно и повторяются раз в 378 дней. В день противостояния 27 июня 2018 г. Сатурн будет находиться на дистанции 9,05 а.е. (1 млрд 353 млн 860 тыс. 730 км) от Земли. В телескоп можно увидеть кольца планеты-гиганта, а из свиты его многочисленных спутников с помощью любительских средств легко увидеть только самый большой — Титан. Кольца Сатурна сейчас развернулись так, что при наблюдении с Земли они близки к своему максимальному раскрытию и видны практически в любой любительский телескоп», — пояснили в планетарии.

Там также отметили, что наилучшее время для наблюдения — первая половина лета в 2018 г. «Но даже в это время Сатурн будет виден низко над горизонтом в течение короткой летней ночи. В период противостояния, в конце июня 2018 г., Сатурн можно наблюдать невысоко над южным горизонтом в созвездии Стрелец. В эти дни он появляется над горизонтом после 21:00 и скрывается после 3:00. Максимальной высоты достигает в полночь. В средних широтах в полночь Сатурн поднимается не выше 10-12 градусов над горизонтом», — пояснили в планетарии.