Пермяки смогут наблюдать противостояние Сатурна с Солнцем

В пермском планетарии сообщили, что в ночь с 27 на 28 июня пермяки смогут наблюдать противостояние Сатурна с Солнцем.

«Сатурн — это вторая по величине планета солнечной системы, широко известная своими кольцами, — сообщили сотрудники планетария. — Как и другие планеты, орбита которых находится дальше орбиты Земли, наблюдать Сатурн лучше всего в момент его противостояния с Солнцем. Именно тогда планета и наша звезда оказываются с разных сторон Земли, и солнечный свет не мешает астрономам наблюдать планету».