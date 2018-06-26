В пермском планетарии сообщили, что в ночь с 27 на 28 июня пермяки смогут наблюдать противостояние Сатурна с Солнцем.
«Сатурн — это вторая по величине планета солнечной системы, широко известная своими кольцами, — сообщили сотрудники планетария. — Как и другие планеты, орбита которых находится дальше орбиты Земли, наблюдать Сатурн лучше всего в момент его противостояния с Солнцем. Именно тогда планета и наша звезда оказываются с разных сторон Земли, и солнечный свет не мешает астрономам наблюдать планету».
Для любителей звёздного неба из Пермского края, желающих понаблюдать это явление, Сатурн будет виден с 23.40 до 04.30. Однако сфотографировать в этот момент планету Сатурн будет затруднительно из-за того, что поблизости будет находиться полная Луна.