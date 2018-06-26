Три российских ракеты «Союз-СТ» запустят с экватора до конца года

МОСКВА , 26 июн — РИА Новости . Сразу три запуска российских ракет-носителей «Союз-СТ» планируется осуществить с европейского экваториального космодрома Куру (Гвианский космический центр) до конца 2018 года, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"Запуск европейского метеоспутника MetОp-С предварительно назначен на 6 октября. Затем в ноябре планируется вывести на орбиту итальянский космический аппарат CSG-1. Пусковую кампанию 2018 года, как ожидается, завершит первый пуск «Союза-СТ» с тестовыми мини-спутниками в интересах компании OneWeb— оператора спутникового интернета", — сказал он.

"Союз-СТ" для экваториального климата

Применительно к запускам в условиях влажного и жаркого климата Французской Гвианы ракеты-носители типа «Союз-2» были специально доработаны в части безопасности (прием команд с Земли на прекращение полета), системы телеизмерений (дециметровый диапазон частот с европейской структурой кадра телеметрии) и стойкости к повышенной жаре и влажности, а также к морской транспортировке.

Космический аппарат CSG-1 Согласно данным из открытых источников, спутник CSG-1 представляет собой аппарат радиолокационной разведки. Отличительной особенностью является установка на борту специализированного гироскопа, позволяющий ему выполнять маневры без затрат топлива. Также этому будут способствовать установленные на спутнике маховики.

Спутники MetOp

Космические аппараты серии MetOp представляют собой комплекс метеорологических спутников, которые находятся на полярной орбите на расстоянии порядка 800 километров от поверхности Земли. Первый спутник серии, MetOp-А был запущен 19 октября 2006 года, а второй, MetOp-B, — 17 сентября 2012 года. Обе «метеорологические станции» успешно работают на орбите с момента запуска.

Спутники MetOp — универсальные устройства. В частности, их инфракрасный сканер обеспечивает получение точных трехмерных данных о температуре и влажности в атмосфере Земли. Приближающиеся грозы могут быть выявлены за несколько часов до начала. Аппараты могут также собирать данные о парниковых газах, например, об углекислом газе, угарном газе или метане, основываясь на информации 8,4 тысячи спектральных каналов. Спутники MetOp позволяют осуществлять измерение силы ветров над поверхностью океанов, наблюдение за перемещениями айсбергов и мониторинг озонового слоя стратосферы. Кроме того, комплекс MetOp передает измерительные данные морских судов, буев и исследовательских станций, а также сигналы от людей, находящихся в бедствии.

Британская спутниковая система высокоскоростной Интернет-связи OneWeb будет основывается на работе 672 космических аппаратов на двух круговых орбитах — 800 и 950 километров. Другой важной компонентой проекта являются станции сопряжения, которые непосредственно будут раздавать интернет на обслуживаемых территориях. Первоначально планируется построить 50 станций сопряжения, а в перспективе они должны быть размещены на расстоянии около 2,5 тысяч километров друг от друга по всему земному шару.

Для изготовления спутников (а всего, включая резерв, намечено изготовить порядка 900 космических аппаратов), оплаты пусковых услуг и строительства наземного термина и центра управления, кампания OneWeb LLC планирует привлечь до трех миллиардов долларов частного капитала и уже заручилась поддержкой многих влиятельных корпораций.