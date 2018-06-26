РФ создаст уникальный сверхтяжелый транспортный самолет

Россия приступает к созданию нового сверхтяжелого транспортного самолета

Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сообщил, что рассматривается вопрос возобновления остановленного в 2003 году производства "Руслана", но пока решения не принято. После этого вице-президент ОАК по транспортной авиации, генеральный директор "Ила" Алексей Рогозин заявил, что производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 можно возобновить, это решаемая, хотя и трудная задача.

"Подготовка и согласование Минпромторгом России технико-экономического обоснования программы СВТС (сверхтяжелого военно-транспортного самолета), разработка эскизного СВТС; подготовка и согласование Минпромторгом России технико-экономического обоснования программы СТВТС", — гласит один из приоритетов на 2018 год.

В 2013 году конструкторское бюро Ильюшина разрабатывало проект аналогичного самолета под названием "Ермак", но развития он не получил. В июне авиапредприятие "Авиастар-СП" в Ульяновске , где ранее производили "Руслан", объявило конкурс по оценке возможностей возобновления производства подобных самолетов.

Всего за период существования Ульяновского авиационного комплекса были изготовлены 36 "Русланов".