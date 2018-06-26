Ещё
РФ создаст уникальный сверхтяжелый транспортный самолет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия приступает к созданию нового сверхтяжелого транспортного самолета 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Объединенная авиастроительная корпорация начнет в этом году разработку эскизного проекта сверхтяжелого транспортного самолета на замену Ан-124 "Руслан", говорится в годовом отчете корпорации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сообщил, что рассматривается вопрос возобновления остановленного в 2003 году производства "Руслана", но пока решения не принято. После этого вице-президент ОАК по транспортной авиации, генеральный директор "Ила" Алексей Рогозин заявил, что производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 можно возобновить, это решаемая, хотя и трудная задача.
"Подготовка и согласование Минпромторгом России технико-экономического обоснования программы СВТС (сверхтяжелого военно-транспортного самолета), разработка эскизного СВТС; подготовка и согласование Минпромторгом России технико-экономического обоснования программы СТВТС", — гласит один из приоритетов на 2018 год.
В 2013 году конструкторское бюро Ильюшина разрабатывало проект аналогичного самолета под названием "Ермак", но развития он не получил. В июне авиапредприятие "Авиастар-СП" в Ульяновске, где ранее производили "Руслан", объявило конкурс по оценке возможностей возобновления производства подобных самолетов.
Всего за период существования Ульяновского авиационного комплекса были изготовлены 36 "Русланов".
Ан-124-100 — один из самых грузоподъемных самолетов в мире. "Руслан" был разработан в первой половине 1980-х годов в опытно-конструкторском бюро Антонова (сейчас на Украине) совместно с ведущими советскими научно-исследовательскими институтами, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.
Последние новости
"Мы движемся к пропасти": назван срок дефолта США На Украине потребовали переименовать Россию "Это ад": в соцсетях высмеяли Порошенко, открывшего дорожный знак
Комментарии2  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ раскрыла причину «бешенства» США из-за «Северного потока-2»51
«Ради чего?»: В ФРГ усомнились в пользе санкций против РФ41
Два ребенка погибли в закрытой на солнцепеке машине112
В России отменяют зарплатное рабство269
В Дамаск прилетели израильские ракеты4
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
04:34
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти
Политика
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
03:27
США готовятся к подземной войне
Армия Войска
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая объяснила отсталость России от Европы
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение