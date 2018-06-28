Уральские ученые нашли в Липецкой области пять фрагментов метеорита

Ученым Уральского федерального университета (УрФУ) в рамках поисковой метеоритной экспедиции удалось обнаружить пять осколков метеорита.

Липецкой области под Ельцом работает экспедиция Уральского федерального университета, которая собирает по частям осколки метеорита, взорвавшегося в атмосфере над регионом.

Уже пять фрагментов метеорита, упавшего там 21-го июня, нашли ученые в полях. Всего было собрано 1200 граммов инопланетного вещества, самый крупный из них весит 500 граммов. Обугленные мелкие камни со следами плавления могут рассказать чуть ли не о рождении Земли. По сути — это маленький планетный зародыш.

По словам ученых, в Липецкой области выпал метеоритный дождь. Место падения было рассчитано с помощью фотографий, рассказов, полученных от очевидцев и болидной сети, проекту по установке в российских и финских городах видеокамер, которые фиксируют падения небесных тел.

«Поисковые работы сотрудников лаборатории УрФУ Extra Terra Consortium в районе Ельца завершены. К выходным группа специалистов вернется в Екатеринбург вместе с обнаруженными пятью образцами метеорита», — рассказали в пресс-службе университета.

Отмечается, что первый фрагмент метеорита был обнаружен 25 июня, остальные — позже.