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Уральские ученые нашли в Липецкой области пять фрагментов метеорита
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Уральские ученые нашли в Липецкой области пять фрагментов метеорита 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Ученым Уральского федерального университета (УрФУ) в рамках поисковой метеоритной экспедиции удалось обнаружить пять осколков метеорита.
В Липецкой области под Ельцом работает экспедиция Уральского федерального университета, которая собирает по частям осколки метеорита, взорвавшегося в атмосфере над регионом.
Уже пять фрагментов метеорита, упавшего там 21-го июня, нашли ученые в полях. Всего было собрано 1200 граммов инопланетного вещества, самый крупный из них весит 500 граммов. Обугленные мелкие камни со следами плавления могут рассказать чуть ли не о рождении Земли. По сути — это маленький планетный зародыш.
По словам ученых, в Липецкой области выпал метеоритный дождь. Место падения было рассчитано с помощью фотографий, рассказов, полученных от очевидцев и болидной сети, проекту по установке в российских и финских городах видеокамер, которые фиксируют падения небесных тел.
«Поисковые работы сотрудников лаборатории УрФУ Extra Terra Consortium в районе Ельца завершены. К выходным группа специалистов вернется в Екатеринбург вместе с обнаруженными пятью образцами метеорита», — рассказали в пресс-службе университета.
Отмечается, что первый фрагмент метеорита был обнаружен 25 июня, остальные — позже.
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