Уральские ученые нашли пять осколков метеорита, упавшего в Липецкой области 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университете (УрФУ) обнаружили в районе города Ельца в Липецкой области пять фрагментов метеорита, падение которого наблюдалось утром 21 июня в нескольких регионах Центральной России. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Ранее сообщалось, что 21 июня жители регионов Центрального федерального округа начали делиться в социальных сетях фотографиями и видео с моментом падения объекта, при котором наблюдалась яркая вспышка и был слышен громкий хлопок. После этого специалисты вуза приступили к сбору данных для построения траектории, а после определения предполагаемого места падения отправились в Елец.
"Всего сотрудниками лаборатории УрФУ Extra Terra Consortium Григорием Яковлевым, Александром Пастуховичем и Евгенией Петровой найдено пять метеоритов, крайний найден в среду утром. Общий вес находок — 1,2 килограмма. Самый крупный образец весит 550 граммов", — сказали в пресс-службе, отметив, что в дальнейшем ученые планируют исследовать найденные фрагменты в лаборатории.
По словам профессора УрФУ Виктора Гроховского, место падения объекта рассчитывалось уральскими учеными совместно с коллегами из Хельсинского университета (Финляндия) с помощью данных, полученных от очевидцев и болидной сети — проекту по установке в городах России и Финляндии видеокамер, фиксирующих падения небесных тел. Установлено, что скорость болида при входе в атмосферу составила 14 км/ с, вспышка была зафиксирована на высоте 27 км.
Специализированная лаборатория Extra Terra Consortium была создана в УрФУ по федеральной программе повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов и занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества. Университетское хранилище метеоритов официально является вторым в стране, первое расположено в Москве. Официальный статус уральский репозиторий получил в 2015 году.
Исследователи вуза обладают опытом поиска метеоритного вещества, в частности, за рубежом. Так, первые поиски метеоритов за пределами России были организованы в рамках 61-й Российской антарктической экспедиции с декабря 2015 года по январь 2016 года на территории Земли Королевы Мод в Антарктиде. В 2017 году были организованы поездки в пустыню Деште-Лут в Иране и в пустыню Атакама в Чили.