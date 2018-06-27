Ещё
Уральские ученые нашли пять осколков метеорита, упавшего в Липецкой области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уральские ученые нашли пять осколков метеорита, упавшего в Липецкой области 

ТАСС 25 минут назад
Фото: Популярная механика
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университете (УрФУ) обнаружили в районе города Ельца в Липецкой области пять фрагментов метеорита, падение которого наблюдалось утром 21 июня в нескольких регионах Центральной России. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Ранее сообщалось, что 21 июня жители регионов Центрального федерального округа начали делиться в социальных сетях фотографиями и видео с моментом падения объекта, при котором наблюдалась яркая вспышка и был слышен громкий хлопок. После этого специалисты вуза приступили к сбору данных для построения траектории, а после определения предполагаемого места падения отправились в Елец.
"Всего сотрудниками лаборатории УрФУ Extra Terra Consortium Григорием Яковлевым, Александром Пастуховичем и Евгенией Петровой найдено пять метеоритов, крайний найден в среду утром. Общий вес находок — 1,2 килограмма. Самый крупный образец весит 550 граммов", — сказали в пресс-службе, отметив, что в дальнейшем ученые планируют исследовать найденные фрагменты в лаборатории.
По словам профессора УрФУ Виктора Гроховского, место падения объекта рассчитывалось уральскими учеными совместно с коллегами из Хельсинского университета (Финляндия) с помощью данных, полученных от очевидцев и болидной сети — проекту по установке в городах России и Финляндии видеокамер, фиксирующих падения небесных тел. Установлено, что скорость болида при входе в атмосферу составила 14 км/ с, вспышка была зафиксирована на высоте 27 км.
Специализированная лаборатория Extra Terra Consortium была создана в УрФУ по федеральной программе повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов и занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества. Университетское хранилище метеоритов официально является вторым в стране, первое расположено в Москве. Официальный статус уральский репозиторий получил в 2015 году.
Исследователи вуза обладают опытом поиска метеоритного вещества, в частности, за рубежом. Так, первые поиски метеоритов за пределами России были организованы в рамках 61-й Российской антарктической экспедиции с декабря 2015 года по январь 2016 года на территории Земли Королевы Мод в Антарктиде. В 2017 году были организованы поездки в пустыню Деште-Лут в Иране и в пустыню Атакама в Чили.
ТАСС: последние новости
Бизнес инвестирует в совместные исследования вузов и НИИ в Томске 3,5 млрд руб. в год Гринвичская королевская обсерватория заработала после 60-летнего перерыва Ученые летом исследуют озера на месте двух воронок газового выброса на Ямале
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными306
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж211
Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала648
Украинский военный «сдал» Сенцова50
Сын Дементьева с женой покончили с собой60
Видео
02:22
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
Личный счет
04:34
Оценены шансы россиян дожить до пенсии
Личный счет Недвижимость
01:18
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж
Личный счет Статьи
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
00:38
США конкретизировали угрозы в адрес Турции
Оружие Армия
02:55
Дания намерена задержать «Северный поток -2»
Экономика Компании
04:10
Савченко стала причиной убийства пенсионерки
Украина В мире
00:13
Сходка известных блогеров закончилась побоищем
Криминал В мире
05:07
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль
Путешествия Статьи
00:31
Назван виновник крушения Ан-148
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение