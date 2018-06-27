Уральские ученые нашли пять осколков метеорита, упавшего в Липецкой области

Ранее сообщалось, что 21 июня жители регионов Центрального федерального округа начали делиться в социальных сетях фотографиями и видео с моментом падения объекта, при котором наблюдалась яркая вспышка и был слышен громкий хлопок. После этого специалисты вуза приступили к сбору данных для построения траектории, а после определения предполагаемого места падения отправились в Елец.

"Всего сотрудниками лаборатории УрФУ Extra Terra Consortium Григорием Яковлевым , Александром Пастуховичем и Евгенией Петровой найдено пять метеоритов, крайний найден в среду утром. Общий вес находок — 1,2 килограмма. Самый крупный образец весит 550 граммов", — сказали в пресс-службе, отметив, что в дальнейшем ученые планируют исследовать найденные фрагменты в лаборатории.

По словам профессора УрФУ Виктора Гроховского, место падения объекта рассчитывалось уральскими учеными совместно с коллегами из Хельсинского университета ( Финляндия ) с помощью данных, полученных от очевидцев и болидной сети — проекту по установке в городах России и Финляндии видеокамер, фиксирующих падения небесных тел. Установлено, что скорость болида при входе в атмосферу составила 14 км/ с, вспышка была зафиксирована на высоте 27 км.

Специализированная лаборатория Extra Terra Consortium была создана в УрФУ по федеральной программе повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов и занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества. Университетское хранилище метеоритов официально является вторым в стране, первое расположено в Москве . Официальный статус уральский репозиторий получил в 2015 году.