Уральские ученые нашли часть метеорита, упавшего в Липецкой области

Ученые Уральского федерального университета обнаружили кусочек метеорита недалеко от города Елец — осколок вполне может быть частью метеоритного дождя, который «пролился» на днях в Липецкой области

21 июня в 4:16 по московскому времени жители Воронежской, Липецкой и Орловской областей заметили на небе яркую вспышку — это был болид, уверены ученые.

"На сайте NASA мощность вспышки зарегистрирована как 2,8 килотонны. Болид необычный, очень крутая траектория — 79 градусов, скорость при входе в атмосферу 14 километров в секунду, вспышка зафиксирована на высоте 27 километров — ее видели даже в Москве ", — рассказывает профессор УрФУ Виктор Гроховский

Вероятное место падения космического объекта определили Николай Кругликов, Михаил Ларионов и специалисты из университета в Хельсинки

Найденный исследователями фрагмент размером около трех сантиметров. Это каменные метеорит. Его доставят в уральскую лабораторию, где детально изучат.

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