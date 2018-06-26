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Уральские ученые нашли часть метеорита, упавшего в Липецкой области
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Уральские ученые нашли часть метеорита, упавшего в Липецкой области 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Российская Газета
Ученые Уральского федерального университета обнаружили кусочек метеорита недалеко от города Елец — осколок вполне может быть частью метеоритного дождя, который «пролился» на днях в Липецкой области.
21 июня в 4:16 по московскому времени жители Воронежской, Липецкой и Орловской областей заметили на небе яркую вспышку — это был болид, уверены ученые.
"На сайте NASA мощность вспышки зарегистрирована как 2,8 килотонны. Болид необычный, очень крутая траектория — 79 градусов, скорость при входе в атмосферу 14 километров в секунду, вспышка зафиксирована на высоте 27 километров — ее видели даже в Москве", — рассказывает профессор УрФУ Виктор Гроховский.
Вероятное место падения космического объекта определили Николай Кругликов, Михаил Ларионов и специалисты из университета в Хельсинки.
Найденный исследователями фрагмент размером около трех сантиметров. Это каменные метеорит. Его доставят в уральскую лабораторию, где детально изучат.
Кстати
Это вторая значимая находка, сделанная благодаря созданной болидной сети — сети камер в России и Финляндии, фиксирующих падение метеоритов. Первая была в 2014 году. Тогда в апреле метеорит пролетел над Кольским полуостровом. 29 мая осколок весом 120 граммов нашел представитель УрФУ Николай Кругликов на лесной дороге. Второй фрагмент весом 48 граммов обнаружил его коллега Алексей Ищенко на следующий день.
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