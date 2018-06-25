В Китае началось строительство обсерватории для наблюдения за космическим излучением 

Через восемь лет подготовительных работ в Китае официально началось строительство высокогорной обсерватории для наблюдения за космическими излучением (LHAASO).
Это уникальная обсерватория представляет собой важный инфраструктурный проект в сфере науки и техники в период 12-ой пятилетки Китая, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
Этот проект нацелен на поиск источников космического излучения сверхвысокой энергии и проведение исследований в области фундаментальных наук.
При этом отмечается, что строительство обсерватории LHAASO ведётся в уезде Даочэн, расположенном в провинции Сычуань на высоте 4410 метров над уровнем моря.
Предположительно проект будет завершен в течение ближайших пяти лет.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Китай успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли.
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