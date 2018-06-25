Астроном-любитель из Петрозаводска открыл «перекошенную» ультракомпактную шестипланетную систему

Международная группа астрономов, в которую входил и астроном-любитель из Петрозаводска Иван Терентьев , открыла компактную систему из шести планет у оранжевого карлика в 254 световых годах от Земли. Она выглядит очень необычно, что указывает на возможность разных вариантов эволюции многопланетных систем. С текстом соответствующей статьи можно ознакомиться на сервере препринтов Корнелльского университета.

Авторы исследования использовали эшелле-спектрограф Обсерватории имени Уиппла (Аризона, США ), а также данные миссии К2 (космический телескоп «Кеплер» после поломки и соответствующего падения параметров) для исследования окрестностей звезды EPIC 248 435 473. В результате им удалось найти там признаки наличия шести планет. Статус четырех уже подтвержден, еще две требуют дополнительного подтверждения.

Все шесть планет расположены исключительно компактно — период их вращения вокруг своей звезды колеблется от 16 часов до 56,7 земных суток, то есть в Солнечной системе все бы они уместились внутри орбиты Меркурия. Соответственно, они лежат вне зоны обитаемости, поскольку там должно быть слишком жарко.

В принципе, не исключено что в системе есть и более далекие от звезды планеты, но современными телескопами выявить их там сложнее (чем дальше планета от своей звезды, тем тяжелее ее найти). Планеты довольно крупные — ближайшая к звезде в 2,8 раз больше Земли, вторая имеет радиус в 0,58 от земного, третья — в 0,64, четвертая — в 2,6, пятая — в 2,4 и шестая — в 0,81.

Отдельно ученые отмечают, что у первой от звезды планеты уровень наклона плоскости вращения относительно экваториальной плоскости звезды равен 76,5 градусам, в то время как для остальных пяти планет он равен 88−90 градусам. Такое резкое расхождения в наклоне плоскостей вращения крайне необычное явление. Обычно крупные планеты, находящиеся близко к своей звезде, имеют практически одинаковые плоскости вращения. То, что для системы EPIC 248 435 473 это правило не соблюдается, может указывать на ее необычную эволюцию. Либо на то, что ближайшая к этой звезде планета сформировалась по какому-то иному сценарию, не такому как у пяти остальных ее «сестер».