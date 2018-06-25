Москвичи смогут разглядеть ландшафт Красной планеты

Ряд уникальных явлений будут доступны москвичам в июле. Следующий месяц станет самым важным астрономическим месяцем этого года.

В следующем месяце над больше частью России пройдут редкие природные явления. В том числе и самое длительное в новейшей истории полное затмение луны. Эксперты подсчитали: это необычное явление пройдет 27 июля.

Известно также, что в этот день Марс подойдет на ближайшее расстояние к Земле. В телескоп можно будет разглядеть детали ландшафта красной планеты. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

А в первой декаде месяце, то есть 6 июля Земля окажется на самом дальнем расстоянии от Солнца, а именно, на 152 млн 95 тысяч 566 километров.