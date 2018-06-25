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Москвичи смогут разглядеть ландшафт Красной планеты
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Москвичи смогут разглядеть ландшафт Красной планеты 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ряд уникальных явлений будут доступны москвичам в июле. Следующий месяц станет самым важным астрономическим месяцем этого года.
В следующем месяце над больше частью России пройдут редкие природные явления. В том числе и самое длительное в новейшей истории полное затмение луны. Эксперты подсчитали: это необычное явление пройдет 27 июля.
Известно также, что в этот день Марс подойдет на ближайшее расстояние к Земле. В телескоп можно будет разглядеть детали ландшафта красной планеты. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
А в первой декаде месяце, то есть 6 июля Земля окажется на самом дальнем расстоянии от Солнца, а именно, на 152 млн 95 тысяч 566 километров.
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