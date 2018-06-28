Ученые предсказали неизбежность климатической катастрофы

Даже при соблюдении Парижского соглашения, согласно которому средняя температура на Земле не должна повыситься больше чем на 1,5 градуса, изменения климата остаются опасными для ряда уязвимых регионов, включая Арктику и области муссонов. К такому выводу пришли ученые Открытого университета и Шеффилдского университета в Великобритании . Их статья опубликована в журнале Nature Climate Change. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Некоторые специалисты поставили под сомнение осуществимость усилий по сдерживанию роста температуры, учитывая, что Земля уже нагрелась на один градус, а также то, что потепление «задерживается» океаном. Однако другие ученые считают, что снижение уровня выбросов парниковых газов может предотвратить «запаздывающий» рост температуры.

Исследователи разработали климатическую модель, учитывающую взаимодействие океана и атмосферы, цикл углерода и количество выбросов углекислого газа, и оценили вероятность достижения Парижского соглашения, а также определили его последствия для биосферы. Оказалось, что ограничение роста температуры технически достижимо даже без чрезмерных ограничений в выбросах парниковых газов с 50-процентной вероятностью. Однако в этом случае сопутствующие изменения климата могут быть непредсказуемыми для некоторых областей Земли, где может увеличиться частота погодных бедствий.