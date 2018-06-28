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Ученые предсказали неизбежность климатической катастрофы
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Ученые предсказали неизбежность климатической катастрофы 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Даже при соблюдении Парижского соглашения, согласно которому средняя температура на Земле не должна повыситься больше чем на 1,5 градуса, изменения климата остаются опасными для ряда уязвимых регионов, включая Арктику и области муссонов. К такому выводу пришли ученые Открытого университета и Шеффилдского университета в Великобритании. Их статья опубликована в журнале Nature Climate Change. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Некоторые специалисты поставили под сомнение осуществимость усилий по сдерживанию роста температуры, учитывая, что Земля уже нагрелась на один градус, а также то, что потепление «задерживается» океаном. Однако другие ученые считают, что снижение уровня выбросов парниковых газов может предотвратить «запаздывающий» рост температуры.
Исследователи разработали климатическую модель, учитывающую взаимодействие океана и атмосферы, цикл углерода и количество выбросов углекислого газа, и оценили вероятность достижения Парижского соглашения, а также определили его последствия для биосферы. Оказалось, что ограничение роста температуры технически достижимо даже без чрезмерных ограничений в выбросах парниковых газов с 50-процентной вероятностью. Однако в этом случае сопутствующие изменения климата могут быть непредсказуемыми для некоторых областей Земли, где может увеличиться частота погодных бедствий.
8 июня сообщалось, что климатологи Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) пришли к выводу, что повышение глобальной температуры даже на 1,5 градуса Цельсия приведет к серьезным климатическим изменениям, исчезновению природных экосистем и вымиранию многих видов. Согласно расчетам, в случае сохранения тенденции к потеплению к 2100 году произойдет затопление прибрежных мегаполисов, а также исчезнут некоторые населенные острова, в том числе Мальдивы.
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