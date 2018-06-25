Создан самый маленький в мире компьютер

Инженеры IBM создали самый маленький компьютер в мире. Его длина всего лишь 0,3 миллиметра, поэтому даже рисовое зернышко кажется рядом с ним огромным.

Ученые отмечают, что в компьютер встроен ARM-процессор и датчик температуры, которые получают энергию и входные сигналы через световые импульсы, а также прибор умеет передавать данные о температуре через специальный встроенный светодиод.

Производители по всему миру пытаются максимально уменьшить размеры компьютеров, при этом вместить в них как можно больше деталей и функций. Чтобы прийти к маленькому компьютеру, ученые сначала уменьшают детали.

Например, многие производители работают над изобретением мини-процессоров. Уже сейчас у инженеров получается выпускать процессоры, которые в длину достигают всего пару сантиметров. Ученые надеются, что такие процессоры можно будет применять в устройствах для адресной доставки лекарств или других медицинских операций.

Производители рассказали, что созданный чип оснащен 32-битным процессором, построенным на основе архитектуры ARM Cortex-M0+. В мини-компьютере также установлена энергозависимая оперативная память и температурный датчик.

С помощью оптической схемы из фотовольтаического элемента и светодиода чип получает энергию и приходящие сигналы. Также он может отправлять исходящие сообщения, — добавили инженеры.

Особое внимание ученые уделили датчику температуры, который способен улавливать изменения в 0,1 градус Цельсия. В будущем специалисты хотят использовать этот чип для измерения разницы температур в тканях, которая может указывать на наличие злокачественной опухоли.

Пока инженеры не торопятся называть это устройство компьютером, так как у него совсем немного функций, и нет постоянной встроенной памяти. Также прибор не способен хранить данные без внешнего питания.