Над Индией обнаружили облако формальдегида

Спутник Европейского космического агентства Sentinel-5P, запущенный в прошлом октябре, меньше чем за год собрал больше данных, чем его предшественник — спутник NASA AURA, вооруженный спектрометром Omi, собрал за десять лет. Инструмент европейского спутника Tropomi регистрирует газы, которых по сравнению с азотом и кислородом в атмосфере немного — оксиды азота и серы, озон и угарный газ, а также аэрозоли и пыль. На основе его данных ученые составили карту содержания в воздухе формальдегида, и оказалось, что особенно высокая концентрация этого ядовитого газа характерна для Индии и Африки южнее Сахары. Ученые полагают, что в этом виноваты горящие леса Индостана и использование дров в домашнем хозяйстве, до сих пор широко распространенное в Индии и соседних странах. Гималаи задерживают атмосферный формальдегид, и он концентрируется над индийскими равнинами и плоскогорьями. На севере, над пустынным и гористым штатом Раджастан, формальдегида почти нет — там нет ни растительности, ни промышленных предприятий.

Формальдегид выделяют в атмосферу живые растения; на них приходится от 50 до 80% этого газа. Два других главных источника формальдегида — лесные пожары и выбросы промышленных предприятий. Он очень токсичен даже в небольших концентрациях, но главное — его присутствие в атмосфере говорит о других экологических проблемах: неконтролируемых пожарах и «грязном» промышленном производстве, отмечает Изабель де Шмедт (Isabelle De Smedt) из бельгийского Королевского института микрофизики атмосферы (BIRA-IASB) в интервью BBC.