В гробнице знатной китаянки нашли гиббона

Ученые изучили останки гиббона, найденного в гробнице знатной женщины, жившей в Китае между 300−200 годами до нашей эры. Оказалось, что в захоронении покоилось тело неизвестной науке обезьяны.

Гробница была найдена еще 2004 году, когда археологи проводили раскопки в древней столице Китая Сиане. Обнаружив захоронение, ученые решили, что здесь покоится леди Сиа, бабушка императора Цинь Шихуанди, основателя династии Цинь.

Но чем больше археологи изучали местность, тем удивительнее становилось это захоронении. При раскопках ученые обнаружили двенадцать ям с останками животных. Там были домашние животные, а также экзотические, например, рысь, леопард и гималайский медведь.

В одной из могил находился череп гиббона, изучением которого и занялись недавно американские и китайские ученые под руководством Самуэля Терви из Лондонского Зоологического общества.

Напомним, что к семейству гиббоновых относится четыре рода и более 20 видов обезьян. Сегодня этот вид обитает на территории Индии , на островах Суматра, Ява и Борнео, а также на юго-западе Китая. Но некоторые древние письменные источники указывают на то, что несколько веков назад гиббоны встречались в южном и центральном Китае.

Согласно этим записям, гиббоны считались символом «благородных мужей», и в правление династии Чжоу (1046−256 годы до нашей эры) они были домашними животными знати. Археологи не часто находят останки обезьян этой эпохи, в основном во время раскопок удается найти отдельные зубы или части костей скелета.

Теперь ученым повезло: в гробнице знатной китаянки сохранилась нижняя челюсть обезьяны, по которой можно определить ее родовую и видовую принадлежность. Но выяснить это привычными методами не получались.

Когда мы получили челюсть, стало понятно, что выделять ДНК из нее бесполезно. Субтропический климат плохо сохраняет ДНК, о чем свидетельствуют прошлые неудачные попытки. Поэтому мы решили провести морфологическое исследование, которое показало, что животное принадлежит к вымершему виду, ранее неизвестному нам, — поделились авторы исследования.

Ученые измерили череп и сравнили его с черепами 477 современных гиббонов почти всех известных видов. Результаты показали, что найденная челюсть принадлежала неизвестному вымершему роду и виду гиббонов, которые исследователи назвали Junzi imperialis, «императорский благородный муж».

По мнению палеонтологов и биологов, вымирание этого вида произошло по вине человека. Из-за развития сельского хозяйства, пострадало много субтропических лесов, которые были домом для гиббонов. Также животных держали в качестве домашних питомцев, что сокращало популяцию.