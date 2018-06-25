Двигатель НАСА может построить частная компания

Двигатель «лунной базы» НАСА может построить частная компания

Ионный двигатель лунной станции DSG, необходимый для поддержания ее орбиты, будет полностью или частично создан одной из частных космических корпораций по заказу НАСА , сообщает пресс-служба агентства.

"Мы считаем, что объединение усилий НАСА и коммерческого сектора при разработке этой части DSG одновременно поможет ионным двигателям проникнуть в частный космос, и при этом решит наши собственные задачи. Нам важно понимать, что хочет и что может индустрия, и учесть все это при составлении финального проекта этой установки", — заявила Мишель Гейтс (Michele Gates), руководитель команды разработчиков силового модуля DSG в НАСА.

Первые слухи о возможности постройки "сестры МКС" на орбите Луны появились осенью 2016 года, когда состоялась закрытая встреча Международной группы по разработке космических кораблей ISCWG. В ее рамках представители этих пяти космических держав обсуждают международные планы по освоению космоса и тому, куда будет двигаться человечество после вывода МКС из эксплуатации в середине 2020 годов.

Эти слухи были подтверждены представителями Роскосмоса и НАСА в сентябре прошлого года на Международном аэронавтическом конгрессе, где они заявили, что страны договорились начать процесс постройки лунной орбитальной станции, которая послужит, помимо изучения Луны, "воротами в дальний космос". Строительство этой базы должно начаться в 2022 году, когда к Луне будут отправлены первые модули будущей станции в рамках третьей экспедиции программы Orion.

Россия в лице "Роскосмоса" разработает ключевое звено станции — шлюзовой модуль, который будет использоваться для выходов в открытый космос и который повезет с собой большое количество припасов для первой экспедиции станции. Он будет запущен или на борту одного из "Орионов", или же будет выведен, но уже без припасов, при помощи новой российской ракеты-носителя "Ангара-5".

Первой частью DSG, которая будет отправлена на орбиту раньше всех остальных модулей "лунной базы", станет блок PPE (Power and Propulsion Element), самый тяжелый и дорогой компонент станции. Он будет включать в себя силовую установку, вырабатывающую больше 50 киловатт электричества при помощи солнечных батарей, и батарею ионных двигателей, необходимых для удержания базы на ее вытянутой полярной орбите.

Его разработка, как отметила Гейтс, может быть полностью или частично поручена коммерческим партнерам НАСА в рамках "директивы №1", принятой в декабре 2017 года недавно созданным Советом по космической политике США . В соответствии с этим постановлением, космическое агентство должно не просто вернуться на Луну, но и понять, как ее ресурсы могут быть использованы частным космическим сектором.

Недавно представители НАСА подготовили и опубликовали первый список требований, который должны выполнить компании, желающие помочь агентству и его международным партнерам построить PPE.

К примеру, солнечные батареи модуля должны вырабатывать не меньше 40 киловатт энергии на каждый кубический метр их объема, выдерживать перегрузки, сопоставимые с одной десятой от ускорения свободного падения на Земле, и быть устойчивыми к действию радиации. В свою очередь, двигатели PPE должны использовать ксенон в качестве топлива и потреблять не менее 50 киловатт энергии.

Как отметили в НАСА, текущий список требований пока не является финальным — сейчас представители агентства ожидают отклика от космических стартапов и крупных корпораций. Финальная версия условий конкурса будет опубликована после 10 июля, а первый контракт на создание PPE может быть заключен уже в августе этого года.

Другие части станции, в том числе жилые модули, тоже могут быть созданы частными компаниями. По словам представителей агентства, сразу пять корпораций уже участвуют в разработке подобных планов и обсуждении будущего DSG, а также перспектив освоения Луны и Марса.