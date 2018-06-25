В. Садовничий: На факультете космических исследований МГУ появились платные места 

На факультете космических исследований МГУ им. М. Ломоносова появились платные места, сообщил журналистам ректор университета Виктор Садовничий.
«Мы два года назад сделали факультет космической исследований — мы занимаемся этой тематикой как ученые. И назрел вопрос о том, что для развивающейся космической отрасли требуются квалифицированные специалисты, причем в разных направлениях. Речь не идет о космонавтах. Речь идет о тех, кто следит и отрабатывает различные ситуации на орбите, в условиях невесомости. Это питание, работа нервной системы, кровообращение и так далее. Также речь идет о системах управления кораблем, обработке информации. И в этом году он (факультет — прим. Агентства «Москва») расширяет свои горизонты и принимает платных специалистов на шесть лет, не бакалавров, и открывает новую магистерскую программу», — сказал В. Садовничий.
Ректор МГУ ожидает, что данные меры сделают факультет более популярным среди выпускников школ.