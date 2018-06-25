В. Садовничий: На факультете космических исследований МГУ появились платные места 

Агентство «Москва»: последние новости

В Госдуме предложили РАН создать научный информационный портал

С.Собянин подписал распоряжение об установке памятного знака ученому А.Люльке на северо-востоке столицы

Движение приостановлено между станциями метро «Марьино» до «Зябликово» из-за инцидента с пассажиром