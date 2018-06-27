МГУ запустит магистратуры по менеджменту в космической отрасли и исследованию Луны

МГУ им. М. Ломоносова наберет студентов на магистерские программы подготовки факультета космических исследований «Исследования Луны и планет» и «Менеджмент в космической отрасли». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«В июне ученый совет МГУ им. М. Ломоносова утвердил две новые магистерские программы подготовки факультета космических исследований: «Исследования Луны и планет» и «Менеджмент в космической отрасли». В марте факультет объявил об открытии программы подготовки специалистов и двух новых магистерских программ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что магистерская программа «Исследования Луны и планет» предназначена для подготовки специалистов, способных осуществлять астрофизические наблюдения Луны, других тел Солнечной системы и экзопланет других звездных систем. Студенты освоят курсы, связанные с разработкой приборов для космических аппаратов, предназначенных для изучения других планет, и с обработкой данных с этих приборов для получения новых научных сведений о природе планет. Для студентов, поступающих на эту программу в 2018 г., предусмотрено 20 бюджетных мест. В пресс-службе отметили, что еще одна новая магистерская программа факультета космических исследований — «Менеджмент в космической отрасли» — ориентирована на подготовку специалистов для работы в государственных и частных организациях космической отрасли. Магистр, освоивший программу, сможет принимать оптимальные решения по управлению предприятиями и организациями космической отрасли, обеспечивать менеджерское сопровождение космических проектов от идеи до производства, а также способствовать развитию взаимодействия космической отрасли с другими отраслями. «Наша основная задача — подготовить специалистов для проведения фундаментальных и прикладных космических исследований. На факультете студенты получат фундаментальную подготовку по математике, физике и информатике, будет уделено особое внимание технологиям обработки больших данных и машинному обучению. Одна из основ обучения на факультете космических исследований — проектная деятельность. И студенты специалитета, и студенты магистратуры обязательно проходят производственную практику в организациях космической отрасли и РАН », — приводятся в сообщении слова ректора МГУ, академика Виктора Садовничего . В пресс-службе добавили, что планы факультета на ближайшее будущее связаны с разработкой новых программ и направлений. «Так, разрабатывается учебная программа по микроэлектронике; планируется новая магистерская программа (и направление в специалитете) по изучению космической погоды — важного направления как для космических полетов, так и для авиации; в ближайшие годы планируется открытие очной аспирантуры», — пояснили в вузе.

Факультет космических исследований был учрежден 16 февраля 2017 г. на ученом совете МГУ по инициативе В. Садовничего. Летом 2017 г. состоялся первый набор. В 2018 г. факультет набирает студентов на семь магистерских программ и одну программу специалитета. Для обучения на большинстве программ предусмотрены бюджетные места.