Ученые СО РАН получили данные о палеоклимате Байкала, изучив отложения на дне озера

НОВОСИБИРСК , 25 июня. / ТАСС /. Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН получили данные о древнем климате, изучив с помощью синхротронного излучения донные отложения Байкала и Телецкого озера. Эти результаты в перспективе помогут прогнозировать климатические изменения. Об этом сообщил в понедельник журналистам директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев.

"… Был проведен анализ палеоклимата. Речь идет о донных отложениях озера Байкал и Телецкого озера, где есть разные режимы притока рек. В частности, у Байкала — это Селенга, которая приносит осадочные отложения каждый год, и по этим последовательно уложенным слоям можно установить гидрологический режим в течение многих сотен лет. Это [полученные результаты] тоже продукт использования синхротронного излучения", — сказал Логачев.

Данные о палеоклимате помогут прогнозировать климатические изменения в будущем. «Исследования палеоклимата принципиально важны не только для понимания процессов, которые происходят на поверхности Земли и в земной коре, но [они также] позволяют ориентироваться и предсказывать климатические изменения в ближайшем будущем», — добавил он.