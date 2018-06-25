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Ученые СО РАН получили данные о палеоклимате Байкала, изучив отложения на дне озера
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Ученые СО РАН получили данные о палеоклимате Байкала, изучив отложения на дне озера 

ТАСС 57 минут назад
НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН получили данные о древнем климате, изучив с помощью синхротронного излучения донные отложения Байкала и Телецкого озера. Эти результаты в перспективе помогут прогнозировать климатические изменения. Об этом сообщил в понедельник журналистам директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев.
"… Был проведен анализ палеоклимата. Речь идет о донных отложениях озера Байкал и Телецкого озера, где есть разные режимы притока рек. В частности, у Байкала — это Селенга, которая приносит осадочные отложения каждый год, и по этим последовательно уложенным слоям можно установить гидрологический режим в течение многих сотен лет. Это [полученные результаты] тоже продукт использования синхротронного излучения", — сказал Логачев.
Данные о палеоклимате помогут прогнозировать климатические изменения в будущем. «Исследования палеоклимата принципиально важны не только для понимания процессов, которые происходят на поверхности Земли и в земной коре, но [они также] позволяют ориентироваться и предсказывать климатические изменения в ближайшем будущем», — добавил он.
Как сообщалось ранее, на базе ИЯФ СО РАН планируется построить мощный источник синхротронного излучения — этот проект одобрил в начале 2018 года президент РФ Владимир Путин. Сейчас в институте формируют синхротронные пучки для экспериментов в разных областях, но их мощности пока не хватает для масштабных исследований.
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