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РФ предлагает США информировать ООН о запуске военных спутников
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РФ предлагает США информировать ООН о запуске военных спутников 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Российская делегация на космической конференции UNISPACE+50, проходящей в Вене, предложила США информировать ООН о запуске военных спутников, а не ограничиваться общими формулировками о старте аппарата «прикладного назначения». Об этом 25 июня сообщает РИА Новости.
Россия, как и ряд других стран, постоянно предупреждают ООН о запусках всех спутников. Этого требует и «Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство», созданная в 1974 году.
Все подписавшие ее страны, в том числе и США, обязаны сообщать в аппарат генсека ООН о запуске спутника вне зависимости от того, выводится ли он на околоземную орбиту или направляется в глубокий космос.
В сообщении должны быть указаны страна запуска, его дата и время, основные параметры и назначение аппарата.
При этом американская сторона ограничивается лишь унифицированной формулировкой «Космический аппарат для практического применения и прикладного использования космической техники в таких областях, как метеорология и связь».
Между тем, отсутствие информации о военных спутниках затрудняет реагирование, отмечают авторы предложения.
По данным на 2017 год на орбите находятся 803 американских космических аппарата. У России на тот же период было только 142 спутника.
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