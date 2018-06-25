РФ предлагает США информировать ООН о запуске военных спутников

Российская делегация на космической конференции UNISPACE+50, проходящей в Вене , предложила США информировать ООН о запуске военных спутников, а не ограничиваться общими формулировками о старте аппарата «прикладного назначения». Об этом 25 июня сообщает РИА Новости

Россия , как и ряд других стран, постоянно предупреждают ООН о запусках всех спутников. Этого требует и «Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство», созданная в 1974 году.

Все подписавшие ее страны, в том числе и США, обязаны сообщать в аппарат генсека ООН о запуске спутника вне зависимости от того, выводится ли он на околоземную орбиту или направляется в глубокий космос.

В сообщении должны быть указаны страна запуска, его дата и время, основные параметры и назначение аппарата.

При этом американская сторона ограничивается лишь унифицированной формулировкой «Космический аппарат для практического применения и прикладного использования космической техники в таких областях, как метеорология и связь».

Между тем, отсутствие информации о военных спутниках затрудняет реагирование, отмечают авторы предложения.

По данным на 2017 год на орбите находятся 803 американских космических аппарата. У России на тот же период было только 142 спутника.