Зонд «Хаябуса-2» нашел загадочную гору на поверхности астероида Рюгю

МОСКВА , 25 июн — РИА Новости . Новые фотографии астероида Рюгю, полученные с расстояния в 40 километров, указывают на странный характер его вращения, большое число гравитационных аномалий и существование необычной горы на его экваторе. Все это усложнит посадку зонда «Хаябуса-2» на его поверхность, заявляют в JAXA.

"Теперь мы знаем, что астероид «лежит на боку» — его ось вращения перпендикулярна орбите. С одной стороны, это облегчает нам посадку, но с другой стороны, мы нашли на экваторе астероида множество крупных кратеров и гору, которые усложнят ее. Вдобавок, сила гравитации не во всех регионах Рюгю оказалась направлена строго «вниз», — заявил Юити Цуда (Yuichi Tsuda), один из руководителей миссии.

Зонд «Хаябуса-2», целью которого является изучение и забор проб с астероида Рюгю, был запущен в космос в начале декабря 2014 года. Он вернет на землю первые 100% «чистые» пробы первичной материи Солнечной системы.

Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Форма астероида неоднократно «менялась» по мере сближения зонда с небесным телом и повышения качества снимков.

Сначала ученым казалось, что он был похож на идеальный шар, потом — на «пельмешек» или шарик данго, национальной японской сладости. Более поздние серии снимков и своеобразный видеоролик, полученные «Хаябусой-2» в середине июня, показали, что он имеет более угловатую форму и похож на кубик сахара или кристалл шпата.

Предшественник аппарата, зонд «Хаябуса», был запущен в космос в мае 2003 года. Это единственный космический аппарат, совершивший посадку и взлет с поверхности космического тела за пределами системы Земля-Луна. В 2005 году он совершил посадку на астероид Итокава, однако из-за неполадок взятие проб грунта прошло не по плану.

Его наследник, как ожидают специалисты JAXA, вернется к Земле в конце 2020 года, если все процедуры по забору грунту пройдут по плану, и капсула с образцами материи не повредится при посадке на поверхность нашей планеты.

Забор грунта, несмотря на то, что «Хаябуса-2» уже достигла Рюгю, произойдет совсем нескоро. Сначала зонд должен определить свою точную орбиту и скорректировать ее, если возникнет такая необходимость, а затем — всесторонне изучить структуру недр и рельеф астероида.

Только после этого межпланетная станция сблизится с поверхностью Рюгю и сбросит на нее своеобразный «взрывпакет», который обнажит и выбросит нетронутый материал из недр астероида. «Хаябуса-2» соберет эту пыль и гальку, левитирующую в вакууме, во время второго пролета над этой точкой.

Наличие крупных впадин и гор на поверхности Рюгю, по словам Цуды, стало большим сюрпризом для ученых по нескольким причинам. Во-первых, их присутствие говорит о сложной геологической истории астероида, чье существование, как считали ученые раньше, исключалось теорией формирования таких тел.

Во-вторых, связанные с ними гравитационные аномалии значительно усложнят дальнейшее сближение «Хаябусы-2» с Рюгю, забор грунта и высадку микроровера на его поверхность. Тем не менее, научная команда зонда, как отмечает ее руководитель, полна оптимизма и уверена в том, что зонд преодолеет все подобные трудности.