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Теорию относительности подтвердили на галактическом уровне
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Теорию относительности подтвердили на галактическом уровне 

Hi-News.ru 36 минут назад
Фото: Hi-News.ru
Общая теория относительности Эйнштейна — крайне важный инструмент представления современной Вселенной, без которого не обходится запуск ни одного спутника. Но как она соблюдается в масштабах, например, целой галактики? Благодаря ученым, теперь мы можем сказать: прекрасно соблюдается. Они провели исследование двух относительно далеких галактик, находящихся друг напротив друга, и доказали, что теория относительности безупречна.
В исследовании задействовали космический телескоп Хаббла и Очень Большой Телескоп для измерения массы галактики, находящейся на переднем плане, с использованием как гравитационного линзирования ее заднего партнера, так и скорости вращения звезд по ее краям. Сопоставление позволило проверить измерения. В результате погрешность составила 9% — это много, но на сегодняшний день это самое точное измерение.
Не то, чтобы новости радовали, однако общая теория относительности — один из прочнейших фундаментов современных исследований. Обнаружение слабины в ОТО будет означать пересмотр всей современной физики, астрофизики и космологии в пользу других, менее проверенных и перспективных теорий. Хотя данное исследование не доказывает, что ОТО является главной принципиальной схемой работы Вселенной, оно избавляет ученых и компании от необходимости отбрасывать знания, накопленные за десятки лет.
В ближайшее десятилетие два новых телескопа — спутник «Евклид» и Большой синоптический обзорный телескоп — смогут найти отклонения от ОТО в масштабах, в 1000 раз превышающих масштабы данного исследования. Если общая теория относительности пройдет и эти испытания, мы будем уверены, что это правильная теория, описывающая эффекты гравитации во Вселенной в целом. Пока она справляется, Эйнштейн гордился бы.
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