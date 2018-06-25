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Никогда этого не было, и вот опять: ученые разработали биопластик
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Никогда этого не было, и вот опять: ученые разработали биопластик 

Новости мира инноваций 1 час назад
Фото: Новости мира инноваций
Профессор Евген Чен описал химический синтез полимера под названием бактериальный поли (3-гидроксибутират) или P3HB.
Это соединение уже сейчас кажется многообещающей заменой нефтяным пластикам в большей части промышленного применения.
P3HB — это биоматериал, вырабатываемый бактерией, водорослью и другими микроорганизмами, и он уже используется в биомедицине. Проблема заключается в высокой стоимости синтеза, что делает его в большинстве случаев непрактичным.
И вот ученые использовали стартовый матераил под названием сукцинат или соль янтарной кислоты. Кислота эта производится путем ферментации глюкозы и в списке Министерства энергетики США из 12 биокомпонентов стоит первой в качестве замены нефтяным химикатам.
Ученые добились получения P3HB химическим путем, причем итоговое вещество по эффективности не уступает биологическому предшественнику. Новый метод быстрее и дешевле во многом благодаря мощному катализатору. На новинку уже подана заявка на патент.
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