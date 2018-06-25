«Хаббл» сфотографировал звездный «дом престарелых» в созвездии Скорпиона

МОСКВА , 25 июн — РИА Новости . Орбитальная обсерватория «Хаббл» получила фотографии одной из самых «старых» частей Млечного Пути — шарового скопления NGC 6139 в созвездии Скорпиона. Снимки его звезд, родившихся до формирования Галактики, были опубликованы на сайте телескопа.

Шаровые скопления представляют собой тесные «семейства» из нескольких десятков или сотен тысяч звезд, существующие на окраинах галактик. Считается, что они возникли в далеком прошлом, что поддерживается большим количеством белых карликов и нейтронных звезд в их пределах. Возраст самых древних из них, если судить по отдельным светилам в таких скоплениях, приближается ко времени Большого Взрыва или даже превышает его.

Подобные аномалии и предполагаемая ключевая роль шаровых скоплений в формировании галактик заставляет астрономов, в том числе и научную команду «Хаббла», пристально следить за всеми известными объектами такого рода и проводить своеобразную «перепись» его престарелых жителей.

Подсчитывая число пульсаров, черных дыр, белых карликов и прочих вырожденных объектов, ученые надеются понять, как быстро эволюционируют звезды внутри них и как эти скопления участвовали в рождении Млечного Пути. Интерес к ним возрос после открытия первых гравитационных следов слияния черных дыр — текущие результаты наблюдений на LIGO и ViRGO указывают на то, что их пары рождаются внутри подобных звездных «домов престарелых».

Новые снимки скопления NGC 6139, как надеются астрономы, помогут разрешить часть противоречий, накопившихся в последние годы вокруг возраста подобных объектов. Дело в том, что новые данные по спектру этих светил говорят о том, что их «престарелые дома» возникли не сразу после рождения Вселенной, а через 2-3 миллиарда лет после Большого Взрыва, в то же время, когда появился Млечный Путь.

Наблюдения за движением и свойствами звезд внутри NGC 6139, как надеются ученые, помогут нам уточнить их возраст и понять, какую роль они играли в формировании Галактики и участвовали ли они в этом процессе в принципе.