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Мотыльки оказались способны ориентироваться по магнитному полю Земли
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Мотыльки оказались способны ориентироваться по магнитному полю Земли 

Naked-Science.ru 52 минуты назад
Фото: Naked-Science.ru
Каждую весну миллионы ночных мотыльков пересекают Юго-Восточную Австралию, в полной темноте преодолевая больше тысячи километров, чтобы достичь уютных темных пещер в Австралийских Альпах. В их прохладе они проводят лето, а осенью снова мигрируют к месту рождения, чтобы оставить новое потомство. За бурую расцветку крыльев мотыльков Agrotis infusa называют «богонгами» (bogong), что означает «коричневый» на наречии местных аборигенов.
Их миграцию исследовала команда профессора шведского Лундского университета Эрика Уорранта (Eric Warrant). В статье, опубликованной в журнале Current Biology, ученые показывают, что для навигации в перелетах мотыльки способны ориентироваться на глобальное магнитное поле Земли — так, как это делают птицы. По словам ученых, это первое свидетельство об использовании геомагнетизма у ночных насекомых: до сих пор считалось, что они ориентируются лишь по Луне и звездам.
Мотыльки-богонги на стене пещеры / ©Eric Warrant
Богонги привлекли внимание ученых рекордной для ночных насекомых дистанцией своих миграций. Их простейшая нервная система неспособна механически запомнить весь сложный маршрут и воспроизводить его поколение за поколением: скорее мотылькам необходимо использовать простые ориентиры, позволяющие выбирать определенное верное направление. Чтобы выяснить это, ученые провели лабораторные эксперименты, симулируя условия миграции для насекомых, помещенных в камеру.
Работа показала, что они меняют направление движения в соответствии с линиями магнитного поля, а также определенными, броскими ориентирами на местности. Если эти сигналы противоречили друг другу, мотыльки быстро сбивались с нужной траектории. Несложный и небольшой мозг насекомых в очередной раз поразил ученых своими способностями — и теперь авторы планируют разобраться, как и откуда он получает сигналы об ориентации магнитного поля и как интегрирует эту информацию с визуальной.
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