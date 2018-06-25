В Курчатовском институте создали уникальный материал для разработки электронных устройств

Ученые Курчатовского института Москве создали уникальную основу для уменьшения размеров электронных устройств — тончайшую пленку магнита толщиной от одного до нескольких атомных слоев, который позволит интегрировать спинтронику с кремниевой технологией, сообщает в понедельник газета «Известия»

«Переход электроники на спинтронные технологии займет около двадцати лет. Но уже сейчас можно полагать, что процесс уменьшения размеров электронных устройств и увеличения их быстродействия продолжится, несмотря на предстоящее столкновение с физическими барьерами», — рассказал глава лаборатории новых элементов наноэлектроники Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий, профессор Вячеслав Сторчак.

По словам российских профессоров, уникальный двумерный материал позволит интегрировать спинтронику с кремниевой технологией. Разработка ученых позволяет выстроить спины электронов в одном направлении и реализовать на его основе спинтронную технологию.

Современные ученые считают, что сегодняшнее развитие вычислительной техники подошло к физическому пределу, не позволяющему дальнейшего уменьшения размеров и увеличения быстродействия процессоров.

В прошлом году компания Intel , по сей день сохраняющая за собой статус флагмана электроники, объявила о кардинальной смене парадигмы.

«Для сохранения прогресса электроники нам придется через четыре-пять лет перейти на совершенно новые, принципиально иные технологии», — заявил руководитель технологического департамента Intel Уильям Холт.

Он обозначил главное направление для поиска новых технологий, которые помогут и дальше уменьшать размеры электронных устройств. Это спинтроника — электроника, основанная на квантовых свойствах электрона.

«Если современная электроника базируется на кремниевом транзисторе, способном находиться в одном из двух состояний — ноль или единица, — то в будущей спинтронике ноль и единица задаются так называемым спином электрона, его квантовым состоянием, которое в определенных условиях тоже может принимать ровно одно из двух значений», — объяснил Холт.

По оценке Вячеслава Сторчака, спинтроника должна будет входить на рынок постепенно, долгое время сосуществуя со старыми технологиями и элементной базой. Переход электроники на спинтронные технологии может занять около двадцати лет.