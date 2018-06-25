Российские ученые создали материал для суперкомпьютеров

Разработка российских ученых может помочь решить проблему уменьшения размеров процессоров и одновременного увеличения их быстродействия. Основное направление поиска инновации — спинтроника — электроника, в основе работы которой лежат квантовые свойства электрона.

На сегодняшний день подавляющее большинство электронных устройств работают на кремниевых транзисторах, которые могут находиться лишь в положении «ноль» или «единица». Эти же положения в спинтронике задаются квантовым состоянием электрона, которое при определенных условиях тоже может принимать одно из двух значений.

Открытие ученых НИЦ «Курчатовский институт» позволит также снизить энергопотребление девайсов будущего. Созданный материал объединит кремниевые технологии и спинтронику. Инновационная разработка ученых — пленка толщиной максимум в несколько атомных слоев, позволяющая выстраивать направленные спины электронов и реализовывать спинтронную технологию.